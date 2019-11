Tre personer drept i sammenstøt i Colombia. Presidenten lover samtaler med demonstrantene.

Over hundre tusen mennesker i Colombia deltok torsdag i demonstrasjoner mot president Ivan Duque og hans økonomiske politikk. Fredag fortsatte protestene.

Colombianere samlet seg i sentrum av hovedstaden Bogota med krav om å få snakke med regjeringen. Nå svarer presidenten at han hører kravet som sosiale reformer.

Tre personer er hittil blitt drept i sammenstøtene. Fredag kveld ble også tre politibetjenter drept i en eksplosjon ved en politistasjon, men det er lite som tyder på at hendelsen har sammenheng med demonstrasjonene.

Lover å redusere forskjellene

– I neste uke skal jeg lansere en nasjonal samtale for å styrke den sosialpolitiske agendaen. Vi skal sammen jobbe for å redusere forskjellene, sa Duque i en TV-sendt tale.

Duque sa at samtalen skulle skje på regionalt nivå i alle sosiale og politiske sektorer, og han lovet å sørge for at flest mulig får delta for å få til en meningsfull reform.

Populariteten til den konservative regjeringen har sunket etter valget for halvannet år siden. Colombia står overfor en rekke problemer. Landet har tatt imot 1,4 millioner flyktninger fra nabolandet Venezuela, og regjeringen anklages for å bryte fredsavtalen som ble inngått med FARC-geriljaen i 2016.

Fernando Vergara / AP / NTB scanpix

Protester mot økte forskjeller

De store protestene torsdag og fredag var rettet både mot økonomiske ulikheter, korrupsjon og regjeringens angivelige planer om å heve pensjonsalderen. Gjennomføring av fredsavtalen med FARC var også et krav. Fagforeninger, studenter, bondeorganisasjoner og urfolksgrupper har tatt initiativ til demonstrasjonene, som for det meste gikk fredelig for seg.

I Bogota støtte demonstranter og politi sammen. Demonstranter stengte veier og satte fyr på bildekk. Flere er blitt skadet da politiet brukte tåregass og sjokkgranater for å spre demonstrantene som kastet stein, melder kringkasteren Canal Uno.

Også i flere andre byer var det protester. Ifølge politiet og myndighetene deltok tilsammen over 200.000 mennesker torsdag.

Flere drepte siste døgnet

Forsvarsminister Carlos Holmes Trujillo opplyser at tre personer ble drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker delstaten Valle del Cauca vest landet. Hendelsen skal etterforskes, sier ministeren.

Sent fredag kveld ble tre politibetjenter drept i en eksplosjon ved en politistasjon i byen Santander de Quilichao sør for Cali. I tillegg skal ti andre politifolk være skadet, melder Reuters.

Det er ikke noen direkte sammenheng mellom opptøyene i landet og angrepet på politistasjonen, som ligger i et område med mye narkotikahandel og vold.

Tilsammen skal over 150 personer fra sikkerhetsstyrkene og 122 sivile ha blitt skadet siden torsdag.

Ivan Valencia / AP / NTB scanpix

Brøt portforbud

I byen Cali skal situasjonen ha roet seg etter at mer enn 500 personer ble pågrepet for å ha brutt portforbudet natt til fredag.

Tusenvis av innbyggere i hovedstaden Bogota må klare seg uten offentlig transport etter at demonstranter ødela busser og gjorde skade på over halvparten av byens busstasjoner torsdag.

Det ble innført portforbud også i hele Bogota, men hundrevis av demonstranter brøt forbudet fredag kveld lokal tid og samlet seg utenfor hjemmet til president Duque, melder nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene sang nasjonalsangen mens de slo på gryter og stekepanner.