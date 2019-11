Skjelvet inntraff like før klokken 04.00 i natt, omtrent 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana, opplyser Det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC).

Én person mistet ifølge myndighetene i landet livet da han hoppet ut fra balkongen på huset sitt i panikk da skjelvet traff. To kvinner ble funnet døde i ruinene av et leilighetsbygg i landsbyen Thumane.

Marjana Gjoka (48) lå og sov i leiligheten sin i fjerde etasje i en fem-etasjes bygning da jordskjelvet startet. De to øverste etasjene kollapset.

– Taket falt ned over oss, jeg vet ikke hvordan vi klarte å komme oss ut. Gud hjalp oss, sier hun. I tillegg til Gjoka og hennes tre år gamle niese var det to personer til som befant seg i leiligheten da katastrofen inntraff.

SISTE: Litt før klokken 11 norsk tid, kom det enda et jordskjelv i regionen. Et jordskjelv i Bosnia ble målt til 5,4 på Richters skala. Skjelvet oppsto omtrent 75 kilometer sør for hovedstaden Sarajevo. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller ødeleggelser.

Skjelvets episenter i Albania skal ifølge U.S. Geological Survey (USGS) ha vært omtrent 10 kilometer under Jordens overflate, drøyt 30 kilometer vest for Tirana.

Reddet barnebarnet

En eldre kvinne omkom da en bygning kollapset i kystbyen Durrës, 33 kilometer vest for Tirana. Redningsmannskaper har ifølge Reuters fortalt at kvinnen etter all sannsynlighet reddet livet til barnebarnet sitt da hun brukte sin egen kropp til å skjerme gutten da bygningen kollapset.

Ved 12-tiden tirsdag er antall døde personer oppjustert til ni.

Redningspersonell jobber for å hente ut andre mennesker fra bygningene, opplyser myndighetene.

– Alt falt sammen, sier en mann til Reuters. Han bodde i en leilighet som lå i sjette etasje i en bygning i Tirana. - Vi var allerede våkne etter det første skjelvet, men det siste skjelvet var mye kraftigere, sier han.

Albania: Powerful 6.4 magnitude earthquake hits Tirana - BBC News https://t.co/oRjj10R1L3



At least six people have died. One man died after jumping from a window in panic, a defence ministry spokeswoman confirmed. pic.twitter.com/KHwirjRVCW — matiere* (@matiere) November 26, 2019

Telefonkontakt med datteren i ruinene

En skadet mann skal ha fortalt et TV-team fra News24 TV at hans datter og niese er fanget i ruinene i en bygning i Durrës.

– Jeg snakket med datteren og niesen min i telefonen. De fortalte at de er i god behold og venter på å bli reddet. Jeg fikk ikke kontakt med min kone. Det er flere familier, men jeg har ikke fått tak i dem, fortalte han.

Helseminister Ogerta Manastirliu meldte tidlig tirsdag morgen om 50 skadede som behandles ved universitetssykehuset i Tirana. Nyhetsbyrået AP melder om at minst 300 mennesker er skadet.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sykehus, opplyser Manastirliu til avisen Gjurma.

Bilder på sosiale medier viser ødeleggelser og hus som har rast sammen. Folk løp ut i gaten i panikk i Tirana og i Durrës.

Minst tre leilighetsbygg og en strømforsyningsstasjon ble skadet i Thumanë, som ligger nordvest for Tirana, ikke langt fra stedet der skjelvet inntraff.

Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste i Albania på 20 år, skriver nyhetsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i et stort område og i flere naboland. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennes i regionene Puglia and Basilicata, helt sør i Italia.

I september ble minst 108 mennesker skadet etter at Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durrës.