Tilfangetatte medlemmer av Den islamske staten (IS) tok søndag kontroll over deler av en fengsel i Syria med 5000 innsatte. Fengselet, som egentlig er en ombygget skole, ligger i byen Hasaka i den nordøstlige delen av Syria. Dette er en del av Syria som kontrolleres av den kurdiskdominerte militsen SDF, Syrias demokratiske styrker.

Fangene skal ha sabotert de interne dørene, laget hull i veggene mellom cellene og tatt kontroll over første etasje i fengselet.

– Vi har fått kontroll igjen

Fengselet har både syriske og utenlandske fanger. Det er de utenlandske fangene som har gjort opprør og de har tatt kontroll over den nederste etasjen i fengselsbygget, opplyste Mustafa Bali, talsmann for SDF, søndag.

Det er cirka 1000 IS-medlemmer som er med på opprøret, meldte RIC, Rojava Information Center.

En annen talsmann for SDF, Kino Gabriel, meldte mandag ettermiddag på Twitter at SDF igjen hadde fått kontroll over hele fengselet. Han sier ingen av fangene klarte å rømme.

– Dette viser nok en gang at SDF er i stand til å sikre kontroll over terroristene fra IS, men det viser også behovet for mer internasjonal støtte, sier Gabriel i en videomelding han har lagt ut på Twitter.

Litt før klokken 15.00 norsk tid mandag, ble det imidlertid meldt om lyden av skyting fra fengselet og at ambulanser kjørte inn mot fengselsområdet, melder RIC. Det kan indikere at situasjonen likevel ikke er under full kontroll.

Overfylte celler

Det er ikke første gang det er fangeopprør i fengselet. Da Aftenposten besøkte fengselet i desember i fjor, fortalte fengselsdirektøren om et opprør de måtte nedkjempe.

Det skal også ha vært uro i fengselet den 15. mars i år.

Tusenvis av fanger har vært stuet sammen i overfylte celler.

I desember var cirka en tredjedel av fangene så medtatte at de var plassert i en avdeling for syke fanger.

På ferske bilder fra fengselet kan man se fanger som deltar i opprøret, som holder opp plakater der de krever menneskerettigheter.

Det er ikke kjent om de har mer konkrete krav, eller hva de i så fall går ut på.

For to uker siden spredte lungebetennelse seg i fangebefolkningen i fengselet.

Det er foreløpig ikke meldt om koronasmitte i den nordøstlige delen av Syria. Men de har heller ikke utstyr for å teste om det er smitte i befolkningen.

Afshin Ismaeli

Mange fangeopprør i koronaens tid

Fangeopprøret i Syria er det siste av flere mens koronasmitten sprer seg over hele kloden.

23 mennesker ble drept da fanger i et colombiansk fengsel gjorde opprør i forrige uke, skriver The Times. Uken før det rømte hundrevis av fanger fra et fengsel i Brasil.

I Italia har det vært 27 fengselsopprør siden koronapandemien rammet landet i slutten av februar.

I forrige uke ble en 84 år gammel mann dømt for seksualforbrytelser, den første fangen i et britisk fengsel til å dø av coronasmitten.

I USA har myndighetene begynt å sette innsatte fri. Landet har en av verdens største fangebefolkninger og har det høyeste rapporterte antallet koronasmittede i verden. En eventuell utbredt smitte i fengslene bekymrer myndighetene, melder NBC News.