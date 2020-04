En av de pågrepne er Jimmy Lai, grunnleggeren av den Beijing-kritiske avisen Apple Daily. Blant de andre pågrepne er de tidligere parlamentarikerne Martin Lee, Albert Ho, Leung Kwok-hung og Au Nok-hin. De er alle siktet for å ha organisert og deltatt i ulovlige demonstrasjoner i august og i oktober i fjor.

USAs utenriksminister Mike Pompeo fordømmer pågripelsene.

– Beijing og deres representanter i Hongkong fortsetter å iverksette tiltak som går på tvers av forpliktelser inngått i den kinesisk-britiske felleserklæringen, sier Pompeo i en uttalelse.

Skulle hatt frihet

I felleserklæringen fra 1997, da Kina overtok Hongkong fra Storbritannia, har Kina garantert for åpenhet, for rettsstaten og for at Hongkong fortsatt vil «glede seg over en høy grad av selvstyre».

Dokumentet skulle sikre at Hongkong ville beholde sin politiske frihet, en rekke friheter som ikke er Kinas fastland til del.

Også britiske myndigheter, via utenriksdepartementet, har vært kritiske til pågripelsene lørdag.

Kontoret til det kinesiske utenriksdepartementet i Hongkong sier på sin side at politiet aksjonerte etter loven mot personer mistenkt for å organisere og delta i ulovlige forsamlinger, og at fremmede land ikke har noen rett til å blande seg, melder Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua.

– Forvrenger sannheten

– Det er fullstendig feil når det britiske utenriksdepartementets talsperson forvrenger sannheten ved å male et bilde av ulovlige forsamlinger som «fredelige protester» i et forsøk på å hvitvaske, tilgi og frikjenne antikinesiske bråkmakere i Hongkong, heter det i meldingen fra det kinesiske utenriksdepartementet i Hongkong.

Den delvis selvstyrte kinesiske byen var preget av omfattende demonstrasjoner som startet i juni i fjor og pågikk i om lag et halvt år. Hongkongs myndigheter avslo å gi tillatelse til de fleste av demonstrasjonene og lot i økende grad politiet bruke tåregass og pepperspray mot deltakerne.

Det begynte med krav om at en omstridt utleveringsavtale med myndighetene i Beijing måtte avlyses, men utviklet seg til en større bevegelse for demokrati og frihet.

Flere ganger endte demonstrasjonene i blodige sammenstøt med opprørspolitiet og hundrevis av demonstranter ble pågrepet.