Google-topp fikk millionfallskjerm etter metoo-gransking

Opplysninger om sluttpakken ble mandag gjort kjent som en del av aksjonærenes søksmål mot teknologigiganten. Singhal fikk to ganger utbetalt 15 millioner dollar og minst 5 millioner dollar som en del av en separasjonsavtale.

Singhal skal ha befølt en kvinnelig Google-ansatt, har tre kilder tidligere uttalt til New York Times. En Google-gransking konkluderte med at kvinnens anklager er troverdige. Singhal benektet anklagene. I 2017 uttalte han til nyhetsbyrået AP at han aldri er blitt anklaget for trakassering og at han selv valgte å forlate Google.

Google sier de er kjent med opplysningene i søksmålet, og at de har gjort endringer for å føre en hardere linje mot seksuell trakassering.

Aksjonærene som fører søksmålet, fremholder at styret i Googles morselskap Alphabet har en plikt til å beskytte selskapets medlemmer og aksjonærer mot risiko og omdømmetap. I stedet har styret utbetalt store sluttpakker til mannlige topper som er anklaget for upassende oppførsel, noe som har medført omdømmetap for selskapet, ifølge aksjonærene.