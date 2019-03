– Sikkerheten til det amerikanske folket, og alle andre mennesker, er vårt viktigste hensyn, sier president Donald J. Trump.

Han sier at flyene ikke vil lette fra bakken før Boeing "kommer tilbake med en løsning".

USA har inntil nå vært nærmest alene om ikke å innføre midlertidig flyforbud for modellen i kjølvannet av flyulykken i Etiopia i helgen.

Trumps ordre kom få timer etter at Canada onsdag stengte luftrommet for 737 Max 8-fly og begrunnet beslutningen med ny informasjon.

Den nye informasjonen stammer fra satellitter og viser en mulig, men ikke bekreftet likhet mellom to flyulykker med Max 8, ifølge Canadas transportminister Marc Garneau.

Også Boeing anbefaler at alle Max-8 fly over hele verden settes på bakken.

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHL pic.twitter.com/cBHzvsdVw7 — The Boeing Company (@Boeing) March 13, 2019

– Ikke systemproblemer

New York Times skriver at senest tirsdag gikk The Federal Aviation Administration (FAA), amerikanske luftfartsmyndigheter, ut og sa at det ikke var «systemproblemer» med Boeing 737 Max- fly, som ville føre til suspendering av flyet. Likevel har de onsdag kveld valgt å snu.

Videre skriver den amerikanske avisen at pilotene rapporterte om «kontrollproblemer» rett før de styrtet.

Dette, sammen med satellittdata, kan tyde på at årsaken til flystyrten i helgen er den samme som for Max-flyet som styrtet i Oktober. Flyet i Indonesia styrtet etter at autopiloten ble aktivert ved en feil, og styrte flyet nedover.