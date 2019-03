Kina hevder å ha fengslet 13.000 terrorister i Xinjiang

Amnesty International la i september fram en rapport der de anklager Kina for å ha satt opptil 1 million muslimske uigurer i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen.

Kinesiske myndigheter nektet først for dette, men medga noen uker senere at leirene eksisterer og forsvarte dem.

– Det å ta slike grep for å forhindre og bekjempe terrorisme og ekstremisme har i stor grad sørget for sosial stabilitet i Xinjiang og har sikret levebrødet til mennesker av alle etniske grupper i Xinjiang, sa en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang.

«Ulovlige religiøs aktivitet»

Mandag la myndighetene fram sin egen rapport om forholdene i Xinjiang-provinsen, der det opplyses at 1.588 terrorgrupper er knust og 12.995 terrorister er fengslet siden 2014.

Ytterligere 30.000 mennesker er ifølge rapporten «straffet» for å ha deltatt i nærmere 5.000 «ulovlige religiøse aktiviteter» i provinsen, der myndighetene også har tatt beslag i 345.229 eksemplarer av «ulovlige religiøse publikasjoner» de siste fem årene.

Lukket provins

Ledelsen i Beijing hevder at tiltakene og pågripelsene har bidratt til å redusere religiøs ekstremisme i Xinjiang, der drøyt 8 millioner av de rundt 19 millioner innbyggerne er muslimske uigurer.

Provinsen er lukket for utlendinger, men tidligere innbyggere og aktivister hevder muslimer er utsatt for massiv forfølgelse der.

Menneskerettsorganisasjoner er kritiske til kinesiske myndigheters definisjon av terrorisme.

Forsøker å dempe kritikk

– Det er den kinesiske regjeringens vilkårlige og vage definisjon av disse begrepene som har ført til at så mange vanlige mennesker blir sperret inne i Xinjiang, sier Patrick Poon i Amnesty International.

– Denne rapporten er et forsøk fra kinesiske myndigheters side på å dempe verdenssamfunnets økende kritikk av den hardhendte politikken de fører i Xinjiang, sier Maya Wang i Human Rights Watch.

– Dersom den kinesiske regjeringen virkelig er så sikre på at de ikke har noe å skjule i Xinjiang, så bør uavhengige internasjonale observatører, for eksempel fra FN, få slippe inn i regionen, sier hun.