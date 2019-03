NRK: Tolk for norske styrker i Afghanistan skal være drept

Familien opplyser at Siddique ble drept utenfor hjemmet sitt i Kama-distriktet i Jalalabad i Afghanistan fredag i forrige uke.

Siddique jobbet som tolk for de norske styrkene i Afghanistan i 2010, og han forsøkte i etterkant å få opphold i Norge. Men, som mange av tolkene som bidro på norsk side, fikk han avslag på søknaden.

Offisielle kilder har ikke opplyst til NRK hva som kan være bakgrunnen for dødsfallet, men familien mener han ble drept på grunn av jobben for de internasjonale styrkene.

– Jeg gikk ut av huset sammen med ham, og vi var på vei til bryllup. Vi ble angrepet med skudd fra alle kanter. Han fikk to skudd i brystet, og falt i bakken. Deretter ble han skutt i bakhodet. Han ble skutt og drept foran øynene på meg, forteller broren Abdullah Siddique.

Forsvaret bekrefter

Rundt 50 afghanske kamptolker som jobbet sammen med norske styrker i ISAF-operasjonen i Afghanistan, søkte om opphold i Norge. 23 av dem fikk i ettertid innvilget asyl, mens 26 tolker fikk avslag.

I 2015 opplyste flere av tolkene at de var drapstruet og fryktet for livet. I Afghanistan er de stemplet som forrædere etter å ha jobbet med de norske styrkene.

Ifølge NRKs opplysninger fikk ikke Siddique våpentrening og han bar heller ikke våpen da han jobbet for de norske styrkene.

– Forsvaret bekrefter at Samiullah Siddique jobbet som tolk for Forsvaret i en periode i 2010, sier pressevakt Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Abdullah Siddique sier at broren også var tolk for styrker fra Australia og Canada.

– Sa han var i fare

NRK får opplyst at Samiullah Siddique, som etterlater seg kone og to barn, mottok drapstrusler undertegnet av terrorgruppen IS for noen år siden. Han skal dessuten ha mottatt trusler fra Taliban.

– Det er Taliban som er aktive i vårt område. Han mottok flere trusler som følge av sitt arbeid for nordmennene. Først jobbet han for NATO, deretter for de norske styrkene. Etter at de avsluttet, ble han oppsagt. Han sa til alle at hans liv var i fare, men ingen hørte på ham, sier Abdullah Siddique.