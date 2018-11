– Vi tror jo det blir en avtale mellom Storbritannia og EU, men forbereder oss også på et scenario uten avtale, altså et «no deal»-scenario. Da er det greit å få sammenlignet notater på dette, sier Røe Isaksen til NTB.

Næringsministeren har et tett møteprogram under besøket i London mandag og tirsdag. Han skal blant annet møte norsk og britisk næringsliv, representanter fra brexitdepartementet DExEU og Labours brexitsjef Keir Starmer.

Men møtet med handelsminister Liam Fox er likevel spesielt viktig. Det er nemlig Fox som har hovedansvar for å få på plass nye handelsavtaler med land som Norge når Storbritannia nå trekker seg ut av EU.

Røe Isaksen mener man bare må erkjenne at det er fare for at "no deal" blir en realitet. En rekke praktiske problemer vil i så fall måtte løses.

– Vi er i full beredskap for alle tenkelige scenarioer, og vi er veldig godt i gang med kartleggingen av områder hvor vi vil måtte ha lovendringer på norsk side, hvor vi må ha avtaler, eller hvor vi må gjøre noe umiddelbart i påvente av at avtaler kan inngås. Der er vi kommet langt, og vi er godt rustet, sier Røe Isaksen.

– Men det er et enormt arbeid, og usikkerheten er stor, advarer han.