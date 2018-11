Michel Euler/ AP / NTB scanpix

For andre helg på rad gikk sinte demonstranter ut i gatene iført gule vester, derav navnet #GiletJaunes. Lørdag deltok ifølge det franske innenriksdepartementet vel 106.000 demonstranter over hele landet.

Over 8.000 av dem demonstrerte i hovedstaden Paris.

Avisen Le Monde skriver lørdag kveld at protestene har ført til at to menneskeliv har gått tapt. 620 personer skal ha blitt såret, hvorav 17 av dem alvorlig. 136 polititjenestepersoner skal også ha blitt skadet. Innenriksminister Christophe Castaner oppfordrer arrangørene til å være sitt ansvar bevisst.

Minst 35 personer er blitt pågrepet.

Regjeringens forslag innebærer at avgiftene på bensin og diesel øker med henholdsvis 1 cent (0,8 øre) og 4 cent (32 øre). Forslaget har ført til demonstrasjoner og voldsomme protester flere steder i Frankrike. Enkelte steder er det blitt satt opp barrikader på motorveier og ved tankanlegg.

Flere av demonstrantene sang nasjonalsangen og viftet med franske flagg. Andre gikk med skilt som oppfordret president Macron til å gå av. Det melder Reuters.

Ifølge Reuters er forslaget om økte bensin- og dieselpriser blitt introdusert for å oppfordre folk til å velge mer miljøvennlige transportformer.

Frankrikes regjering har dessuten tilbudt incentiver for å kjøre elektriske kjøretøy.

Innenriksminister Christophe Castaner har ifølge Reuters beskyldt den høyreekstreme Marine Le Pen for å fyre oppunder protestene.

På Twitter skriver Le Pen at hun har spurt regjeringen hvorfor de ikke lot «de gule vestene» demonstrere på Champs-Élysées. – I dag bruker han det for å ramme meg. Det er lavmål og uærlig, skriver hun.

Ifølge en journalist fra AFP forsøkte demonstrantene å bryte gjennom en politisperring, og politiet brukte derfor tåregass og vannkanoner for å spre dem.

President Macron takker politiet for mot og profesjonalitet. I en melding på Twitter skriver han at dem som angrep politiet, burde skamme seg. Det samme mener han at dem som har øvet vold mot andre borgere og journalister, og skremme folkevalgte, bør gjøre. «Det er ikke rom for denne volden i republikken», konstaterer han.