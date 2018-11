Desperat søk etter savnede fra skogbrann i California

Titusener er på flukt fra brannen som har utslettet byen Paradise nord i delstaten. Flere tusen bygninger antas å ha blitt flammenes rov. Folk har flyktet til fots og i biler, men noen nådde aldri frem. Fem personer ble funnet døde i en utbrent bil, og ytterligere fire personer er bekreftet omkommet.

– Det er min triste plikt å bekrefte at vi nå er oppe i totalt ni døde, sier sheriff Korey Honea i Butte fylke.

Samtidig leter mange desperat etter sine kjære. Titalls personer, flere av dem eldre, er ikke gjort rede for etter brannen som spredte seg raskt i det tørre landskapet.

Noah Berger / AP / NTB scanpix

Nektet å reise

Cherry Rolla har ikke hørt fra sin 83 år gamle tante, som bodde i Paradise med sine seks hunder og tre hester. Kvinnens barnebarn bodde i nærheten og forsøkte å overtale henne til å flykte, men den eldre kvinnen nektet.

– Da han vendte tilbake, ble han nektet å dra inn. Det vanskeligste er å være så langt unna og ikke vite hva vi skal gjøre for å finne henne, sier Rolla, som bor i delstaten North Dakota.

Fredag kom det en telefon om en kvinne som befant seg i en kirke og som kunne være tanten, men Rolla sier de fortsatt ikke er 100 prosent sikre.

På sosiale medier bærer flere hjerteskjærende meldinger bud om usikkerheten mange befinner seg i etter brannens herjinger.

Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix

Strømledning

Det er foreløpig ikke avklart hvordan brannen startet, men kraftig vind og tørt vær bidro til at den spredte seg svært raskt.

Sent fredag opplyser et lokalt strømselskap at de opplevde problemer med en kraftlinje bare minutter før brannen startet. Strømmen falt ut omtrent 15 minutter før brannen brøt ut, og det ble funnet skader på en mast i nærheten av Paradise. Myndighetene er varslet om hendelsen.

Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix

Kjendishus i fare

800 kilometer unna i det sørlige California brenner det også for tiden. Byen Malibu, der Hollywood-faktoren er høy blant innbyggerne, evakueres. Kjendiser som Kim Kardashian West, Lady Gaga og Melissa Etheridge er blant dem som står i fare for å miste huset.

Settet til TV-serien «Westworld» er allerede blitt flammenes rov.

– Er du klar til å dra, så dra, lyder den klare oppfordringen fra John Benedict hos sheriffen i Los Angeles.

Flammene truer også Thousand Oaks, som allerede har opplevd en tragedie denne uken. Det var her tolv mennesker ble skutt og drept av en tidligere soldat på en bar onsdag.

Malibu har rundt 13.000 innbyggere, mens det bodde 27.000 mennesker i Paradise før byen ble utradert.

Totalt er rundt 150.000 på flukt fra brannene i delstaten på den amerikanske vestkysten.

Fem brannofre funnet i utbrente biler i California