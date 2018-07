Sverigedemokraterna vil ha swexit

– Vi er sentrifugalkraften i svensk politikk, sa Jimmie Åkesson fra podiet i Sverigedemokraternas eget telt på politikeruken Almedalsveckan.

Han gikk han fra det ene teltet til det andre for å svare på spørsmål fra ulike medier, fulgt av en lojal gjeng tilskuere med hvite capser og påskriften SD. Åkesson lovet skattefradrag for dem som vil installere boligalarm. Det handler om trygghet og lov og orden. 9. september er det valg i Sverige.

Ingeborg Moe

Har dominert

Politikeruken, som tilsvarer den norske Arendalsuken, vier en dag til hvert parti. Og selv om Sverigedemokraterna var nest siste parti ut, da mange rigget ned teltene sine og de måtte konkurrere med kvartfinalen i VM om oppmerksomheten, konstaterte Åkesson at partiet likevel har vært samtaleemne hele uken.

– Uansett hvilket spørsmål du stiller, så vil jeg svare ja. For alle scenarioer er fullt tenkbare, sa han til Sveriges Radio på spørsmål om ulike regjeringsalternativer.

Ingen av partiene i Riksdagen vil forhandle med Sverigedemokraterna. Men på meningsmålingene har hverken den rødgrønne eller den borgerlige blokken flertall alene.

Ingeborg Moe

På spørsmål fra Aftenposten bekrefter Åkesson at han henter inspirasjon fra nabolandene i spørsmålet om få å større uttelling for velgeroppslutningen.

– Sverige skiller seg ut i denne sammenhengen, sier Åkesson om at partiet ikke har venner i Riksdagen.

– Vi har hentet mye inspirasjon fra Dansk Folkeparti, som har fått stor innflytelse i Danmark. Sannfinnene er et annet samarbeidsparti som har hatt en periode i regjering. Selv regjeringen i Norge, der det er mulig å få samarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Det er mulig i andre land, og da burde det være det her, sier Åkesson.

Tror du det vil skje?

– Før eller senere gjør det nok det. Det viktigste er ikke hvordan regjeringen ser ut, men hvilken politikk som kommer ut i den andre enden.

Hvilken betydning har det for velgerne at ingen vil samarbeid med dere?

– Velgerne får et dobbelt signal. På den ene siden et signal om at man ikke skal samarbeide med oss. Men flere og flere velgere synes det er viktigere at landet styres. Det har vært veldig vanskelig i denne perioden, og det kommer til å bli vanskeligere i neste periode om de ikke vil snakke med oss. Det tror jeg velgerne er lei av, sier Åkesson til Aftenposten.

Vil ut av EU

Sverigedemokraternas viktigste sak er innvandringspolitikk. Men partiet er også mot svensk EU-medlemskap. Åkesson beskriver EU som korrupt og sier han vil ta tilbake makt til den svensk Riksdagen, men ønsker han å beholde frihandel med EU-landene. En opinionsmåling EU-parlamentet gjorde nylig, viser at støtten for EU-medlemskapet øker blant svenskene. Åkesson vil likevel ha folkeavstemning om swexit.

Ville du heller vært som Norge, i EØS, enn Sverige i EU?

– Det ville være et bra steg på veien, selv om jeg synes Sveits har en bedre modell. Men ja, det er bedre selv om dere i Norge må kjøpe mye av lovgivningen og at det koster en del, så er det et steg i riktig retning, sier Åkesson.

I gatene i Almedalsveckan har Sverigedemokraternas tilhengere vært synlige med sine capser og T-skjorter. Sverigedemokraterna har vokst kraft på meningsmålingene. Åkesson tror det er mulig at de blir største parti, selv om de fleste plasserer dem som nummer to eller tre.

Ingeborg Moe

Anders Warell (61) var verge for enslige mindreårige asylsøkere. Så meldte han seg inn i Sverigedemokraterna.

Får dominere

De fleste kommentatorer er enige om at det har skjedd en endring partiet etter at Jimmie Åkesson overtok som partileder i 2005. Men statsviter Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet mener at endringene de siste fem-ti årene ikke er så store, selv om han sier at partiets retorikk er blitt «mykere». Selv om det kanskje snakker mindre om for eksempel etnisitet, er retorikken hard mot islam og muslimer, sier Hinnerfors.

En rekke partimedlemmer er blitt kastet ut av partiet de siste årene fordi de har kommet med rasistiske uttalelser. Da partiet ble dannet i 1988 hadde det røtter i rasistiske, hvit maktmiljøer. Åkesson mener imidlertid at det er et annet i dag, og at velgerne ønsker å snakke om politikk og ikke høre «hva en nisse i Sverigedemokraternas historie sa for 30 år siden».

– Det handler om et unyansert bilde av historien til partiet. Det er ingen som tror at vi er det samme som for tredve år siden, sier Åkesson.

Han tror at de andre partiene ikke ignorere Sverigedemokraterna om de skulle bli største parti, som han tror er mulig enten i år eller i neste valg.

Politisk kommentator Fredrik Furtenbach i Sveriges Radio sier at Sverigedemokraterna preger debatten fordi de andre partiene rammes når de vokser.

– På en måte er de alltid der, fordi man har spørsmålet om hvordan man skal danne regjering uten dem. Det er et problem for de andre partiene. Det samme gjelder innvandringsdebatten. De andre partiene vinner ikke på at det blir tema, sier Furtenbach.