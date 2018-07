Åtte dager er gått siden den siste av guttene ble hentet ut av grotten i Chiang Rai nord i Thailand. Verden holdt pusten mens redningsarbeidere og dykkere kjempet med tiden for å få de tretten ut før den trange grotten ble fylt med vann og tømt for oksygen.

Den siste uken har de tilbrakt på sykehuset i Chiang Rai. Onsdag skal alle skrives ut, én dag tidligere en planlagt.

På antibiotikakur

Guttene skal alle være i god form til tross for at de har tilbrakt opptil 17 dager inne i grotten. Noen av dem hadde lungebetennelse, men ifølge helseministeren kom de raskt på bedringens vei, skriver The Guardian.

På en pressekonferanse i helgen ble det vist en video fra sykehuset hvor guttene takket alle som bidro til redningsaksjonen.

Ifølge legene er den første gruppen av gutter som ble reddet ferdige med en syvdagers antibiotikakur. De siste guttene som ble hentet ut går fortsatt på antibiotika, ifølge den thailandske nettavisen Phuket News.

Guttene skal etter planen sendes hjem til familiene sine torsdag.

Stor interesse

Samme dag som guttene skrives ut fra sykehuset, skal de delta på en 45 minutter lang pressekonferanse som sendes på TV-programmet «Dern Nah Prathet Thai», eller «Thailand i fremgang». Programmet handler vanligvis om hva landets militærregjering foretar seg, ifølge Reuters.

– Det er historien alle i Thailand nå vil høre. Dette vil få programmets seertall til å skyte i været, spøkte en programleder fra kanalen Voice TV som er kritiske til militærregjeringen.

Sendingen starter ca. klokken 13 norsk tid og sendes direkte på Aftenposten.no.

Fakta: Grottedramaet i Thailand 12 gutter i alderen 11–16 og fotballtreneren deres gikk inn i Luang-grotten i Mae Sai i det nordlige Thailand etter fotballtrening den 23. juni. Kraftig regn gjorde at grotten ble oversvømt flere steder. Guttene kom seg ikke ut. Ni dager senere ble de funnet i live fire kilometer inn i grotten. Det var to britiske dykkere som fant dem. En dristig og omfattende redningsaksjon sørget for at alle 13 kom seg ut i god behold. De siste fem kom ut etter å ha vært i grotten i 17 dager. Guttene måtte puste i en dykkermaske og hang etter en dykker gjennom de delene av grotten som var helt under vann. På det lengste var de med på et dykk på 350 meter. Guttene og treneren deres er nå på sykehus. De er i fin form og kommer seg raskt, ifølge myndighetene. En thailandsk dykker døde under redningsaksjonen. Han skulle legge ut luftflasker som andre dykkere skulle benytte under sine dykk, da han mistet bevisstheten. Han gikk trolig tom for luft.

Spørsmål på forhånd

Flere har uttrykt bekymring for hvordan guttene vil takle den enorme medieoppmerksomheten etter at dramaet i grotten er over. Thailandske myndigheter holder derfor pressekonferansen i håp om at den største interessen legger seg.

– Vi vil bidra til mindre offentlig nysgjerrighet. Vi arrangerer den [pressekonferansen], slik at guttene kan gå tilbake til sine vanlige liv etterpå, sier en talsperson for myndighetene til Reuters.

Mange journalister har også vendt tilbake til Chiang Rai for å få med seg møtet med guttene. Men de får kun stille spørsmål som er sendt inn på forhånd og godkjent av en psykolog.

– Media vet at guttene er i en vanskelig situasjon, de har opplevd stor fare og hvis dere stiller dristige spørsmål kan det være ulovlig, sa visejustisminister Tawatchai Thaikaew onsdag.

– Vi vet ikke hvilke sår disse barna har i hjertene sine, la Thaikaew til.

I tillegg til guttene skal leger, psykiatere, familiemedlemmer og marinejegere delta i programmet. Guttene rådes til å unngå medienes søkelys etter dette, sier en talsperson til Phuket News.