Femten år etter at pengesluket Concorde skrev seg inn i historien, er det ifølge verdens ledende flyprodusenter bare et spørsmål om tid før vi har et supersonisk fly på vingene igjen.

Under den årlige flymessen i Farnborough i England kunne de konkurrerende flyprodusentene Boeing, Lockheed Martin og det nye selskaper Boom Technology, ifølge The Wall Street Journal bekrefte at de alle har supersoniske fly høyt på agendaen.

Kan realiseres om ti år

Det britisk-franske supersoniske flyet Concorde er eneste kommersielle fly som har brutt lydmuren. Med sine fire store jetmotorer fløy det fra London eller Paris, til New York på 3 1/2 time.

Ifølge Telegraph var prisen for en enveisbillett mellom London og New York ca. 4.350 pund (ca. 47.000 norske kroner etter dagens kurs).

– Det skal være gjennomførbart, sa daglig leder for Boeing, Dennis Muilenburg ifølge WSJ, under et intervju på Farnborough-messen.

Han tror supersonisk teknologi skal være levedyktig innenfor det neste tiåret.

– Men er det nok passasjerer som er villige til å betale prisen for å fly raskere?, spurte han.

Booms sjef og grunnlegger, Blake Scholl, mener på sin side at ti år er for lang ventetid. Selskapet har en supersonisk modell allerede under utvikling.

Fakta: Supersonisk fly Overlydsfly, eller supersoniske fly er fly konstruert for bruk i større hastigheter enn lydens.

Det oppstår en eller flere sjokkbølger som ved økende hastigheter over lydens antar en stadig spissere kjegleform.

Sjokkbølgene beveger seg med flyet, og høres som smell (overlydssmell) eller drønn når de passerer en observatør på bakken.

Stort brenselsforbruk og miljømessige problemer (støy, mulige skadevirkninger på den øvre atmosfære) har skapt betenkeligheter når det gjelder overlydsfly i rutetrafikk.

Flere land, blant dem Norge, har forbud mot supersonisk overflyvning. KILDE: Store norske leksikon

Kan redusere lyden

Flyrutene er imidlertid begrenset, ettersom supersonisk flytrafikk over land er forbudt. President for tenketanken Aerospace, Steven Izakowitz tror det finnes en løsning på det.

Ifølge WSJ sa han i et intervju tidligere denne måneden at det nå foreligger både «interessant» forskning fra NASA og tekniske fremskritt som kan redusere sjokkbølgen og lyden som oppstår som følge av den.