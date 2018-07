May advarer: Kanskje brexit ikke blir noe av

Advarselen kommer etter at USAs president Donald Trump i forrige uke rådet May til å legge mer press på Brussel i brexit-forhandlingene, og etter at partifeller av May har begynt å forlate regjeringen. Flere skal ha truet med å gå, skriver Mail on Sunday.

– Mitt budskap til landet er enkelt: Vi må fokusere på målet. Hvis vi ikke gjør det, risikerer vi å ende opp uten noen brexit-avtale i det hele tatt, sier May.

Mays budskap er et forsøk på å hindre både brexit-forkjempere og brexit-motstandere fra å utøve nok press til å tvinge May til å gå av, skriver avisen videre.

Statsministerens advarsel finner sted før Underhuset til uken skal stemme over regjeringens forslag om at landet skal ut av EUs tollunion etter brexit. Partifeller som vil stemme imot regjeringens plan vil representere «det største forræderi» mot EU-avstemningen og legge Storbritannias utsikter til å kunne inngå sine egne handelsavtaler, død, sier May.

Hun varsler også en hardere linje overfor Brussel:

– Brexit-forhandlingene blir ikke enkle for Brussel, og jeg har heller ikke til hensikt at de skal bli enkle, sier May.

– Som president Trump har sagt: Jeg er en hard forhandler. Som jeg gjorde klart overfor ham, så drar jeg ikke til Brussel for å inngå kompromisser rundt våre nasjonale interesser. Jeg drar dit for å kjempe for våre nasjonale interesser og for å kjempe for vår brexit-avtale, fordi det er den rette avtalen for Storbritannia, sier May.