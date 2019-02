Felles for alle disse hendelsene er at de er blitt knyttet til det israelske selskapet NSO Group. Selskapets programvare Pegasus kan ikke bare brukes til å overvåke all kommunikasjon fra en smarttelefon, slik som tekstmeldinger, e-poster og telefonsamtaler. Den kan også ta kontroll over telefonens mikrofon og kamera, og bruke telefonen til å overvåke brukeren og alle som er rundt ham.

NSO Group er blant verdens ledende firmaer innenfor datasikkerhet, og Pegasus brukes i minst 45 land, ifølge Citizen Lab, en vaktbikkje for datasikkerhet som er knyttet til Universitetet i Toronto. De har påvist at Pegasus er blitt brukt av minst seks land med en historie for undertrykkelse og overvåking av det sivile samfunnet.