To politimenn drept i eksplosjon i Kairo

Eksplosjonen skjedde i nærheten av Al Azhar-moskeen i Darb al-Ahmar i sentrum av Kairo. Politimennene som ble drept, jaktet en mann mistenkt for å ha plantet en eksplosiv enhet i nærheten av en moske i forrige uke.

– Da sikkerhetsmannskaper omringet mannen og skulle til å pågripe og få kontroll på ham, detonerte en eksplosiv innretning han hadde med seg, opplyser innenriksdepartementet.

Egypt startet i fjor en omfattende offensiv mot IS for å drive ekstremistgruppen ut fra Sinai-halvøya i øst og fra ørkenområdene ved grensen mot Libya.

Siden 2013 har sikkerhetsstyrkene kjempet mot islamistiske ekstremistgrupper, som gjentatte ganger har angrepet kontrollpunkter og den kristne minoriteten i Egypt.

Sikkerhetsstyrkene i Egypt kommer stadig vekk med kunngjøringer om at påståtte jihadister er drept, men uten å identifisere de drepte eller gruppene de tilhører. I helga opplyste militæret at sju militante jihadister ble drept i et angrep nord på Sinai-halvøya i landet der også 15 militærpersonell ble drept eller såret.