Expressen erfarer at én person har mistet livet etter eksplosjonen i Vårberg, men det har ikke politiet bekreftet.

Politiet opplyser imidlertid at nødetatene er på plass og har konstatert at det har skjedd en eksplosjon i et rom i boligen. Nabohus er evakuert, og den nasjonale bombegruppen er på vei til stedet.