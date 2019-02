Eksplosjon i rekkehus i Stockholm – en person bekreftet død

En person er død etter en eksplosjon i et rekkehus i Stockholm, bekrefter svensk politi.

Avisa Expressen skriver at én mann «ifølge ubekreftede opplysninger» har mistet livet i en eksplosjon som han selv utløste i 15-tiden søndag. Politiet bekreftet rundt to timer senere at én person er omkommet og at pårørende er varslet.

Svenske bombeeksperter rykket søndag ettermiddag ut til et boligområde i Vårberg sør i Stockholm som ble evakuert etter eksplosjonen.

– Eksplosjonen fant sted i et rom i et rekkehus. Bombegruppen er på plass, sier talsperson for politiet, Anna Westberg, til nyhetsbyrået TT.

Politiet fikk melding om eksplosjonen klokken 15.03 søndag.

Politiet: – En isolert hendelse

Politiet bekrefter at det har skjedd en eksplosjon i et rom i en bolig. Flere nabohus er evakuert, og den nasjonale bombegruppen er på plass.

– Politiet ser på dette som en isolert hendelse. Det er ingen grunn for utenforstående til å være redd på grunn av det som har skjedd, sier Westberg.

Både ambulanser og nødtjenester er sendt til området.

– Vi hjelper til med å sikre området for politiet, sier Per Johansson, leder for Stockholms nødtjenester, til Svenska Dagbladet.

Säpo varslet

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, er informert om hendelsen, skriver Aftonbladet.

– Vi er kjent med hendelsen og har tett kontakt med politiet. Vi får beskjed om dette berører vårt virksomhetsområde. Men jeg vil poengtere at dette er politiets sak, sier pressesjef Karl Melin ved Säpo.