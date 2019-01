Ti døde etter angrep i Burkina Faso

– Rundt ti væpnede individer utførte et terrorangrep i morgentimene i landsbyen Sikire, sier en kilde fra landets sikkerhetsstyrker til AFP.

Kilden sier videre at ti personer ble drept og at to er «alvorlig skadd».

En lokal folkevalgt sier til AFP at angriperne gikk flere runder i landsbyen og skjøt på folk med Kalasjnikov-rifler.

– De plyndret og tente på butikker og andre forretninger og stjal motorsykler, legger han til.

Ifølge ham søkte beboerne tilflukt i hjemmene sine «i panikk over disse angrepene som har tiltatt i området».

10. januar ble tolv mennesker drept i et angrep på landsbyen Gasseliki, som ligger om lag 30 kilometer sør for Arbinda.

Burkina Faso befinner seg midt i Sahel-regionen som er åsted for et blodig islamistisk opprør der al-Qaida i Maghreb (AQIM) og Boko Haram er blant aktørene.