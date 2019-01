Reis opp det folk som nekter å være slaver! Med vårt kjøtt og blod bygger vi vår nye lange mur! Det kinesiske folk har nådd sin farligste stund, Alle må utstøte et siste hyl: Reis opp! Reis opp! Reis opp!

Slik starter nasjonalsangen i Folkerepublikken Kina – en marsj som opprinnelig ble skrevet for å oppildne kineserne til kamp under den japanske invasjonen på 1930-40-tallet.

Nå skaper De frivilliges marsj betydelig uro i Hongkong, en region som har vært en del av Folkerepublikken siden 1997 men som i teorien er ment å nyte en viss grad av selvstyre.

Onsdag fremmet den lokale lovgivende forsamlingen nemlig et forslag om å straffe alle som er respektløse mot den gamle kampsangen.

Dersom loven blir vedtatt, kan man bli dømt til tre års fengsel eller bli ilagt en bot på rundt 50.000 kroner dersom man blir kjent skyldig i å ha ringeaktet nasjonalsangen.

Loven vil også påby skoleelever, inkludert dem som går på internasjonale skoler, å lære seg den patriotiske hyllesten til det kinesiske folk.

Protest før fotballkamper

Hvorfor ønsker Hongkong-myndighetene å innføre dette forbudet? Svaret finnes delvis på fotballtribunene.

I oktober i fjor begynte en gruppe tilhengere av Hongkongs fotballandslag å bue da den kinesiske nasjonalsangen ble spilt før kampene i regionturneringen Asia Cup.

Andre valgte å stå med ryggen til eller å holde opp plakater med teksten «Boo» mens De frivilliges marsj ble spilt.

Beijing-myndighetene vedtok i september en lov som gjør det forbudt å vise respektløshet mot nasjonalsangen. Loven har hittil ikke vært gyldig i Hongkong fordi den gamle britiske kolonien har sitt eget styresett.

Lovforslaget som ble fremmet onsdag, blir trolig vedtatt fordi den lokale lovgivende forsamlingen i stor grad følger Beijing-myndighetenes formaninger.

Men det nye forbudet vekker likevel stor debatt i Hongkong. Flere lokale politikere har tatt til orde for å protestere mot det de anser som en kinesisk overkjøring og et brudd på ytringsfriheten.

– Den nye loven krever at man viser respekt på grunn av lovverket. Men respekt er noe som må fortjenes. Du kan ikke true og tvinge andre til å respektere deg mot deres vilje, sier lokalpolitikeren Claudia Mo til CNN.

Håper at loven ikke må brukes

Onsdag samlet en gruppe demonstranter seg i Hongkong for å protestere mot det nye lovforslaget. Fremst i rekken sto Joshua Wong, som i flere år har gjort seg bemerket for å kjempe for Hongkongs rett til frihet og selvstyre.

Gruppen holdt opp et banner med ordene «Frihet til å ikke lovprise» før de ble konfrontert av sikkerhetsvakter som avsluttet den korte demonstrasjonen.

Frykten for represalier er overdrevet, mener Hongkongs minister for saker som har med det kinesiske fastlandet å gjøre.

– Vi kan ikke gjøre folk patriotiske bare ved å vedta en lov, sier han til lokalavisen South China Morning Post, og legger til at han håper at den nye ordningen vil ha en avskrekkende effekt:

– Selv om lovforslaget har som mål å sørge for at alle som fornærmer sangen må betale en pris, er det å straffeforfølge dem det siste jeg vil. Jeg håper virkelig at det ikke blir noen slike saker etter at loven blir vedtatt.