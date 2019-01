Dødstallene stiger etter flom i Indonesia

Tusenvis av mennesker har blitt evakuert fra sine hjem som følge av store mengder regn og sterk vind sør på øya Sulawesi. Flere veier er oversvømt, og folk tar seg gjennom vannmassene mens de holder sine personlige eiendeler over hodet.

– Vi oppfordrer folk til å se opp for for flom og jordskred, uttaler Sutopo Purwo Nugroho, talsperson for det nasjonale krisehåndteringsbyrået.

Landet er godt kjent med flommer og naturkatastrofer. I 2018 døde over 3.700 mennesker i slike hendelser. Over 600 tornadoer, 500 flommer, 350 skogbranner, 310 jordskred, 50 vulkanutbrudd, 30 tidevannsbølger og to tsunamier rammet Indonesia i fjor, viste en rapport indonesiske myndigheter publiserte allerede i oktober.