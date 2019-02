Maduro ber Trump holde sin «infiserte hånd» unna Venezuela

Maduro vekslet mellom det forsonende og det konfronterende da han torsdag stilte til intervju med nyhetsbyrået AP i presidentpalasset Miraflores i Caracas.

Han hevdet amerikanske oljesanksjoner er årsaken til Venezuelas økonomiske problemer, selv om hyperinflasjonen i landet nådde 1 million prosent lenge før Trump innførte sanksjonene. Maduro lovet i intervjuet med AP å gjenreise Venezuelas økonomi dersom Trump holder sin «infiserte hånd» unna landet.

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

– USA stjeler milliarder fra Venezuela, men tilbyr venezuelanere smuler i retur, sa Maduro, med henvisning til den amerikanske nødhjelpen.

Åpner for møter

Men selv med sine krasse uttalelser om Trump, tok den omstridte presidenten seg tid til å gi en håndsrekning til USA. Maduro inviterte Elliot Abrams, USAs spesialutsending til Venezuela, til nye samtaler.

– Hvis han vil ha et møte, trenger han bare å fortelle meg når og hvor, så vil jeg være der, sa Maduro, men framholdte at enkelte amerikanske krav ikke er oppe for diskusjon. Han sier han ikke vil tre av eller slippe inn amerikansk nødhjelp, som han mener er et påskudd for en amerikanskledet invasjon.

Maduro opplyste at Venezuelas utenriksminister nylig har holdt hemmelige møter i New York med Abrams. Det siste møtet skal ha funnet sted fire dager etter at Abrams kunngjorde at tiden for dialog med Maduros regjering er ute. USA har ikke bekreftet disse møtene.

Handelsrute til Asia

Maduro rår over et land som stadig trues av økonomisk kollaps og matmangel. Millioner har flyktet og hundretusener risikerer å sulte i hjel. På hjemmebane utfordres han av opposisjonsleder Juan Guaido, som utropte seg selv som midlertidig president for to uker siden. Han har fått anerkjennelse fra USA og rundt 50 andre land.

Trump uttalte denne uken at de har flere «alternativer» dersom Maduro ikke trer av, uten at han spesifiserte hva disse alternativene er. USAs president har kalt Maduros blokade av nødhjelp for en forbrytelse mot menneskeheten.

USAs sanksjoner setter press på en allerede vaklende venezuelansk økonomi. Maduro insisterte på at han vil gjøre opp for det ved å henvende seg til det asiatiske markedet. Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA er denne uken i India for forhandlinger med det asiatiske landet.

– Vi har forsøkt å bygge en rute til Asia i flere år. Det er en suksessrik rute. Hvert år kjøper de et større og større volum, sa Maduro.

– Jeg er ikke redd

Maduros kritikere mener at 56-åringen, som tidligere jobbet som bussjåfør, har mistet kontakt med sin arbeiderklassebakgrunn. Han anklages for å stå bak massepågripelser og sulten som truer hundretusener av venezuelanere, mens Maduros nærmeste fyller egne lommer.

Men presidenten avfeier diktator-stempelet som en ideologisk drevet, vestlig mediekampanje ment for å undergrave den sosialistiske revolusjonen startet av Hugo Chávez. Maduro ser sin plass i historien ved siden av venstrevridde politiske skikkelser som Chiles Salvador Allende og Guatemalas Jacobo Árbenz, begge mål for USA-støttede statskupp.

– Jeg er ikke redd. Jeg er kun bekymret for skjebnen til fedrelandet, vårt folk, våre gutter og våre jenter. Det er det som gir meg energi, sa Maduro i intervjuet.