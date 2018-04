Sør-Korea vil fjerne propaganda-høyttalere fra grensen

Kunngjøringen fra forsvarsdepartementet kommer tre dager etter at landets to ledere møttes for å drøfte atomvåpen på Koreahalvøya.

Siden Nord-Koreas atomprøvesprenging i starten av 2016 har Sør-Korea spilt k-pop og propagandameldinger på full guffe over grensen, og Nord-Korea har svart med samme mynt. Men i løpet av tirsdag vil Sør-Korea fjerne et titalls høyttalere og forventer at naboene i nord gjør det samme.

Sør-Korea hadde slått av høyttalerne i forkant av fredagens møte, og det samme gjorde da Nord-Korea.

Sør-Korea begynte å sende anti-nordkoreanske budskap via langtrekkende høyttalere over grensen allerede i 1963. I 2016 omtalte daværende president Park Guen Hye dette som effektiv psykologisk krigføring.

Kinesisk ministerbesøk

Samtidig opplyser det kinesiske utenriksdepartementet at utenriksminister Wang Yi denne uken reiser på besøk til Nord-Korea.

Wang, som vil være i Nord-Korea onsdag og torsdag, blir dermed den første kinesiske utenriksministeren til å besøke landet siden 2007.

Det er Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho som står bak invitasjonen, og de to ministrene møttes allerede i Beijing i april.

Har invitert presidenten også

Kina har støttet en rekke FN-sanksjoner mot Nord-Korea, men vil trolig nødig risikere å bli utestengt fra den diplomatiske bølgen som nå skyller over regionen. Det er heller ikke ønskelig for Kina at Nord-Korea og USA inngår en avtale som slår negativt ut for dem.

Møtet finner sted en knapp uke etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in, og et møte mellom Kim og USAs president Donald Trump er planlagt å finne sted de nærmeste ukene.

Kim har også invitert Kinas president Xi Jinping, men ingen dato er satt for besøket.