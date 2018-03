107 republikanere ber Trump snu i toll-spørsmål

De argumenterer at tollen vil få negative konsekvenser for amerikansk økonomi, og at Trumps planer vil gjøre amerikanske bedrifter mindre konkurransedyktige og forbrukerne fattigere. Derfor mener de at det i det minste bør gjøres unntak slik at selskaper tollfritt kan importere varer som ikke er tilgjengelige på det amerikanske markedet.

Republikanerne ber også presidenten vurdere om det ikke finnes en annen tilnærming som vil gagne USA mer. De folkevalgte understreker også at de gjerne jobber sammen med Trump for å finne andre løsninger for å håndtere «Kinas urettferdige praksis».

Tirsdag ble det klart at Trumps økonomiske topprådgiver, Gary Cohn, forlater Det hvite hus etter å ha tapt forsøket på å stanse presidentens tollbeslutning.

Også republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har tatt avstand fra Trumps siste påfunn, men han er ikke blant dem som har signert brevet. Forsvarsminister Jim Mattis har også advart Trump mot å straffe land som USA er alliert med. Samtidig hylles forslaget av fagforeningsledere og politikere i delstatene som tilhører det såkalte rustbeltet.