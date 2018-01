Russlands Syria-konferanse i OL-byen Sotsji var på grensen til å være en farse, konkluderer britiske The Guardian.

Konferansen skulle begynt på mandag, men kom først i gang dagen etter.

Mange av de 1500 delegatene så liten grunn til å bruke tid på å utforme forslag. Alt var uansett avgjort på forhånd.

Noen delegater hadde med seg tomme kofferter for å handle russiske varer de kunne ha med hjem, og tiden var omtrent delt likt mellom samtaler og måltider, skriver The New York Times.

Al Jazeera

Men hva taler for at konferansen var mislykket?

1. Mange fra opposisjonen deltok ikke

De fleste av delegatene var tilhengere av Syrias president Bashar al-Assad, skriver The New York Times. Ifølge arrangørene var det kun 107 representanter for den syriske opposisjonen til stede.

Men Syrias Forhandlingskommisjon (SNC), som i Genève har forhandlet på vegne av opposisjonen, sa på forhånd at de ikke ville delta i Sotsji, ifølge Al Jazeera.

Det var delvis fordi de ikke har fått gjennomslag for at Assad må fjernes, og delvis fordi det syriske regimet har gått til militær offensiv mot opposisjonen.

De fra opposisjonen som reiste fra Ankara i Tyrkia til Sotsji for å delta under konferansen, kom aldri lenger enn til ankomsthallen på flyplassen.

De sier de ble fornærmet av at det på flyplassen var bilder av flagg og emblemer knyttet til Assads regime. Regimet hadde dessuten brutt sine løfter om å stoppe bombingen av sivile, sa Ahmed Tomah, leder for delegasjonen, i en video fra flyplassen, ifølge Reuters.

SERGEI KARPUKHIN / Reuters/NTB scanpix

2. Kurderne boikottet også

Syriske kurdere boikottet også konferansen. De mente den var meningsløs så lenge Russland ikke hadde motsatt seg Tyrkias offensiv i den syriske provinsen Afrin, som startet den 20. januar, melder Rudaw.

3. Vestens mektigste land uteble

USA, Storbritannia og Frankrike kom ikke til Sotsji. De vil heller satse på fredsforhandlingene som foregår i Genève i regi av FN.

SERGEI KARPUKHIN / Reuters/NTB scanpix

4. Opposisjonen avviser det meste av det som ble vedtatt

I sluttdokumentet fra konferansen heter det at Syrias fremtid må avgjøres gjennom demokratiske valg, men viktige krav fra opposisjonen ble ignorert, skriver Reuters.

Det ble ikke tatt opp om syriske flyktninger bør få stemmerett ved eventuelle valg. Dokumentet sier heller ikke noe om reformering av sikkerhetsstyrkene, et annet krav fra opposisjonen.

– Denne konferansen er skreddersydd for Assad og hans terrorregime, sa Mustafa Sejari, en av lederne i Den frie syriske hæren (FSA), til Reuters.

– Sotsji-uttalelsen vedgår ikke oss og den er ikke engang emne for diskusjoner.

AP / NTB scanpix

Men hva taler for at det likevel kom noe nyttig ut av konferansen?

1. Syrias grunnlov skal utformes på nytt – kanskje

FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, deltok på konferansen.

Han brukte anledningen til å si at det ikke var noe behov for en forhandlingsprosess på siden av dem som foregår i FNs regi. Tilsynelatende et stikk til Russland, Iran og Tyrkia, som har støttet forhandlingene som har ledet frem til Sotsji-konferansen.

Men de Mistura sa seg fornøyd med at konferansen tok initiativ til opprettelsen av en komité som skal utforme en ny syrisk grunnlov.

– På denne måten kan en grunnlovskomité virkelig og konkret bli etablert og begynne sitt arbeid, sa han ifølge Washington Post.

Problemet er at opposisjonen mistenker at også dette grunnlovsarbeidet kommer til å bli utformet til fordel for president Assad og for Russland, skriver Reuters.

Opposisjonen har fremdeles som sitt hovedmål å bli kvitt Bashar al-Assad, men er på defensiven på slagmarken. Assad har sagt at han akter å få tilbake kontrollen over hele Syria og krigføringen fortsetter mange steder like nådeløst som før.