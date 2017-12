metoo-kampanjen er ikke ny. Uttrykket ble skapt av denne kvinnen for et tiår siden.

2017 har vært et viktig år for likestillingskampen i USA.

21. januar – dagen etter at Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus – tok flere millioner menn og kvinner til gatene i amerikanske storbyer i den såkalte «kvinnemarsjen».

Noe av hensikten var å ta avstand til en president som åpent hadde innrømmet å ha begått seksuelle overgrep mot kvinner.

Ni måneder senere, i kjølvannet av overgrepsanklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein, oppfordret skuespilleren Alyssa Milano sine tre millioner Twitter-følgere til å delta i et opprop.

– Forslag fra en venn: «Hvis alle kvinner som er blitt seksuelt trakassert eller misbrukt oppgir Me Too som status, gir vi kanskje folk en forståelse av hvor stort dette problemet er», skrev Milano på Twitter.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Hørte skrekkhistorie fra 13-årig jente

Og dermed ble kampanjen et globalt fenomen. De siste to månedene er uttrykket #metoo brukt mange millioner av ganger.

Fenomenet ble så stort at ukebladet Time kåret kvinnene som har stått frem til «årets person» tidligere denne uken.

Men det var ikke Alyssa Milano som først brukte begrepet. Det var det Tarana Burke (44), en aktivist fra Harlem i New York, som gjorde – i 2006. Og bevegelsen har røtter som går enda lenger tilbake.

I 1997 møtte Burke, som den gang jobbet som sosialarbeider, en 13 år gammel jente ved navn Heaven. Jenta fortalte henne om hvordan hun gjentatte ganger var blitt seksuelt misbrukt av morens kjæreste.

Overveldet av historien valgte Burke å henvise 13-åringen til en kollega fordi hun ikke visste hvordan hun skulle håndtere de grufulle detaljene hun nettopp hadde hørt.

– Jeg klarte ikke å finne det samme motet som hun nettopp hadde vist, skriver Burke på sin egen nettside.

– Ble ikke bygget for å være en viral kampanje

Episoden – og behovet for å hjelpe minoritetsbarn som hadde opplevd tilsvarende seksuelle overgrep som Heaven – førte til at Burke stiftet organisasjonen Just Be i 2006.

Ideen var å vise empati og å fortelle ofrene at de ikke var alene. Dermed ble mottoet «Me Too» født.

– Det ble ikke bygget for å være en viral kampanje eller en hashtag som dukker opp én dag og forsvinner dagen etter. Det var et slagord som var ment å brukes fra overlevende til overlevende for å la folk få vite at de ikke er alene, sier Burke til magasinet Ebony.

Siden den gang har hun jobbet utrettelig for å hjelpe ofre etter seksuelle overgrep, spesielt i minoritetsmiljøer som Harlem. Overraskelsen var stor da hun plutselig innså at #metoo-bevegelsen eksploderte i oktober – og at en annen kvinne fikk æren av å ha lansert den.

– Jeg må innrømme at min første reaksjon var å få panikk. Hva om dette ble en populær hashtag som ikke har noe å gjøre med det grunnarbeidet jeg har lagt ned? skriver hun i et innlegg på nettstedet glamour.com.

Fryktet at andre ville ta æren

På sosiale medier var det mange som delte uroen – at det årelange, tunge arbeidet til en farget kvinne i Harlem var i ferd med å bli kapret av en hvit Hollywood-stjerne.

Aktivisten April Reign, som tidligere hadde lykkes i å rette oppmerksomheten mot mangelen på afroamerikanske vinnere av Oscar-statuetten, var blant dem som påpekte at Alyssa Milano fikk æren for #metoo-kampanjen.

– Fargede kvinner blir bedt om å være stille og blir slettet fra historien. Akkurat som Tarana, sa hun i et intervju med The New York Times.

Alyssa Milano var kjapt ute med å gi Burke æren for å ha startet den opprinnelige #metoo-kampanjen.

I was just made aware of an earlier #MeToo movement, and the origin story is equal parts heartbreaking and inspiring https://t.co/tABQBODscE — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 16, 2017

Vil ikke settes i bås

I løpet av de siste månedene er en rekke mektige menn blitt stilt til ansvar for upassende oppførsel, seksuell trakassering og overgrep.

Onsdag valgte senator Al Franken å trekke seg etter at minst syv kvinner hadde stått frem for å anklage ham for tafsing.

Tarana Burke håper nå at engasjementet hun var med på å starte – og som er blitt så stort i høst – ikke stanser i månedene fremover. Og hun ber om at ofrene blir hørt – uavhengig av hvordan de ser ut eller hvor de kommer fra.

– Budskapet i #metoo-kampanjen er universelt. Seksualisert vold kjenner ingen hudfarge, ingen etnisitet, intet kjønn og ingen samfunnsklasse. Men reaksjonen på seksualisert vold varierer, og jeg vil ikke at vi skal bli satt i bås på en måte som får denne saken til å handle om etnisitet, klasse eller kjønn, sier 44-åringen til CNN.