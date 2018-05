– Da jeg ble overtalt til å stille til valg for to år siden, streifet det meg egentlig ikke at vi kunne vinne. Men i løpet av det siste året er det blitt klart at det faktisk kan gå, sier Caroline Saville.

Labour-politikeren går fra dør til dør i den fasjonable London-bydelen Westminster og forsøker å fiske ut av folk hva de skal stemme på. For noen uker siden drev hun valgkamp i Mayfair, et av de mest velstående områdene i Westminster.