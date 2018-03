Grepene fra selskapene, som sannsynligvis ikke vil påvirke Facebook stort, er den siste reaksjonen sosiale medier-giganten må kjempe mot i tillegg til en fallende aksjekurs og en «Slett Facebook»-kampanje.

Forrige helg ble det kjent at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

– Vi tar en pause fra Facebook, het det i et blogginnlegg fra Mozilla.

Selskapet opplyser at det tar en pause fra all annonsering på Facebook, men har ikke slettet siden sin. Selskapet forteller videre at det vil vurdere å returnere til Facebook om det blir iverksatt sterkere tiltak for å beskytte brukernes data og forbedrer personverninnstillingene.

Elon Musk meldte på Twitter at han ville slette Facebook-sidene for selskapene Tesla og SpaceX. Torsdag kveld var begge sidene inaktive, men ingen av selskapene har bekreftet om tiltaket er permanent eller ikke.

Den tyske banken Commerzbank har også satt sin Facebook-annonsering på hold. Elektronikkselskapet Sonos har uttalt at det stopper med sin annonsering på Facebook, Instagram, Google og Twitter i en uke.