Sarah Sanders, presetalsperson i Det hvite hus, sier i en uttalelse tirsdag at Trump er takknemlig for Bosserts innsats for USAs sikkerhet.

Avgangen ble kjent dagen etter at omstridte John Bolton overtok som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Bossert har hatt en viktig rolle i arbeidet med å sikre USA mot terrorangrep og datakriminalitet.

En rekke ledende rådgivere og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017.

* Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder.

* David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned.

* H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned.

* John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

* Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder.

* John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

* Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

* Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

* David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

* Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

* Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

* Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder.

* Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder.

* Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

* Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke.

* Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

* Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

* Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

* Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

* K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

* Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

* James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

* Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

* Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

* Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager.

(Kilde: New York Times, AP, DPA)