Krise «Down Under»: Smådjevlene dør av smittsom kreft

Djevlene finnes kun på den australske øya Tasmania og er blant de svært få uheldige skapninger på kloden som lett blir smittet av kreft.

Og dødeligheten er katastrofalt høy:

Nesten 95 prosent bukker under etter å ha utviklet store kreftsvulster på fremsiden av hodet – nettopp der det er mest naturlig for tasmanske djevler å bite hverandre så blod spruter og kjøtt rives løs, når de skal finne ut av rangordning og dominans.

Reddes av cellegift for mennesker?

Ekspertene har tidligere ikke kunnet gjøre annet for å redde djevel-bestanden enn å fange inn friske dyr og isolere dem fra smittebærerne.

Men nå gir ny forskning håp: Syke djevler reagerer positivt på samme kjemoterapi (cellegiftbehandling) som menneskelige kreftpasienter får, melder det amerikanske magasinet Popular Science (PS), som siterer en vitenskapelig artikkel i Cancer Cell.

Laboratorietester tyder på at noen av de samme medikamentene som brukes for å kurere kreft hos mennesker, også kan brukes på djevler, ifølge PS.

Men forskerne presiserer at arbeidet med å finne en effektiv djevel-kur ved hjelp av menneske-medisin befinner seg på et tidlig stadium. Det er derfor for tidlig å si om det virkelig vil lykkes å redde den utrydningstruede, unike dyrearten.

Fakta: Tasmansk djevel Et rovpungdyr som nå bare finnes på øya Tasmania. Djevelen er kjent for sitt hissige temperament, den skriker, freser og bjeffer når den blir skremt. Den er kraftig bygd, har kraftige kjever og velutviklede tenner som kan knuse knokler på dyr den spiser. Om man sammenligner bittet med andre rovdyrs bitt kilo for kilo (såkalt BFQ eller bitestyrkekvotient), er bittet uten sammenligning det kraftigste av alle nålevende rovdyrs. Kroppen blir opptil 80 cm lang, og vekten er mellom 4 og 12 kg. Halen måler i underkant av 30 cm. Forbena er lengre enn bakbena, noe som er uvanlig blant pungdyr. Djevelen holder til i ganger eller mellom steiner og røtter. Er hovedsakelig nattaktiv og spiser alt fra insekter til pungekorn, wallabyer og åtsler. Den fortærer så å si alt på byttedyret, inkludert skinn, ben og innvoller. Kilde: Wikipedia