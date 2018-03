Etiopias regjeringsparti har valgt ny leder

Dermed er Ahmed satt til å ta over for Desalegn, som trakk seg etter en landsdekkende bølge av protester mot regjeringen.

Etiopia har i flere måneder vært preget av omfattende protester og krav om større frihet. Flere hundre mennesker har mistet livet i demonstrasjonene, og titusener er arrestert.

Ahmed har oromo-bakgrunn, den største etniske folkegruppen i landet, og blir den første statsministeren fra denne gruppen siden partiet tok makten i 1991. Oromia er den største regionen i Etiopia, og oromo-befolkningen er representert av opposisjonspartiet Oromo Federalist Congress party. Mange etiopiere håper dermed at Ahmed vil føre til større endringer innad i partiet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Desalegn ledet det østafrikanske landet fram til februar i år etter at tidligere statsminister Meles Zenawi døde i 2012. I mange år under Zenawi og inn i Desalegns styre ble Etiopia forsømt for grov undertrykking og pågripelser av kritiske journalister og opposisjonspolitikere.

Det strenge regimet har imidlertid samtidig sørget for at det fattige Etiopia i flere år har vært en av Afrikas raskest voksende og mest vellykkede økonomier.