Trump skaper kaos i Washington – kan stenge staten før jul

– Hvis dere vil kalle det noe annet enn en mur – en barriere av stålplater – så er det greit, sa president Donald Trump torsdag, etter å ha sjokkert Washington med en uventet helomvending.

Presidenten har forlangt fem milliarder dollar for å bygge muren på grensen til Mexico og har flere ganger tidligere truet med å stenge ned statlige funksjoner dersom han ikke får ønsket sitt oppfylt.

Tidligere i uken var imidlertid inntrykket at Trump ville signere et vedtak fra Kongressen om et midlertidig budsjett uten de fem milliardene.

Senatet vedtok enstemmig en kompromissløsning onsdag kveld. Men da Representantenes hus skulle behandle saken torsdag, fikk de plutselig beskjed fra Det hvite hus om at de ikke hadde ryggdekning fra presidenten.

Speaker Paul Ryan måtte trekke forslaget. Trump sa litt senere at det var hans «plikt å forsvare grensen».

– Jeg vil ikke overgi denne nasjonen, sa Trump.

– Uten grensekontroll får vi et terrorregime.

LUCAS JACKSON / REUTERS

Press fra høyresiden

Trump har blitt hudflettet av den innvandringskritiske høyrefløyen av sine støttespillere for budsjettkompromisset. Han er blitt angrepet daglig av den dypt konservative kommentatoren Ann Coulter, som kanskje er den eneste i USA som er enda bedre på offentlig uthenging og frekke fornærmelser enn Trump. «Gutless president in Wall-less Country» var tittelen på hennes nyhetsbrev torsdag («feig president i land uten mur»).

Torsdag så det ut som om kritikken hadde skremt presidenten tilstrekkelig til å få ham til å endre mening.

– Det er ikke bare mitt valgløfte (å bygge mur), det er også vår hellige plikt, sa Trump.

Tidligere har presidenten forsøkt å finansiere muren mot Mexico på forskjellige måter, for eksempel ved å be statlige direktorat om å bidra med midler. Presidenten fremholdt de store kostnadene ved ulovlig innvandring, som han hevder koster USA 275 milliarder dollar i året. Han sa også at dårlig grensekontroll var en hovedårsak til narkoepidemien som tar titusenvis av liv årlig.

Fakta: Dette betyr det at staten stenger i USA En rekke offentlige kontorer stenges og tjenester innstilles dersom det ikke lenger er lovhjemmel for å finansiere staten. Hundretusener risikerer å ikke få utbetalt lønn eller bli midlertidig permittert. Nødvendige tjenester som skoler, sykehus, politi og sikkerhet blir ikke berørt. Det blir heller ikke forsvaret.

Fox: – Trump lytter ikke til noen

Budsjettbråket kommer midt i en annen heftig debatt – Trumps sjokkmelding på Twitter om at han trekker amerikanske soldater ut av Syria. Flere fremtredende republikanere, inkludert senatorene Lindsey Graham og Marco Rubio, kritiserte Trumps avgjørelse.

Amerikanske medier melder at Pentagon ikke var informert eller konsultert om Syria-avgjørelsen. Fox News, den mest Trumpvennlige av nyhetskanalene, rapporterte at presidenten «ikke lenger lytter til hverken generaler eller rådgivere» når det gjelder sikkerhetspolitikk.

De to sakene skaper et inntrykk av en president som i stadig større grad tar impulsavgjørelser uten å konsultere sine rådgivere. Dow Jones-indeksen falt skarpt etter at det ble klart at USA kan få nok en situasjon der staten i praksis må stenge. Kongressen har frist til utgangen av fredagen for å finne en løsning.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.