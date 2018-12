Terrorekspert tror ikke de mistenkte er tilknyttet IS

– Først vil jeg si at det er veldig trist det som har skjedd med de to skandinaviske kvinnene, sier Mohamed Chtatou, professor ved Mohammed V Universitetet i Rabat og tilknyttet Washington Institute. Han er blant annet ekspert på islamisme og terror.

Han forteller at drapene har kommet som et sjokk for alle i Marokko.

– Det er mange grunner til at folk er sjokkert. For det første har politiet vært svært effektive i å oppdage og å arrestere ekstremister de siste årene. Det er overraskende at dette ikke er blitt plukket opp av dem.

Etter to store terrorangrep i 2003 og 2011 har Marokko slått beinhardt ned på radikaliserte miljøer og skal ha avverget flere titalls terrorangrep. I 2015 ble et slags marokkansk FBI etablert, som har hatt meget god kontroll på det radikaliserte miljø. Det er også andre elementer som overrasker Chtatou.

– For det andre skjedde dette i nærheten av Marrakech, som er et storbyområde, ikke på landsbygda. For det tredje ser vi disse to videoene. Den ene videoen viser tre av de arresterte og en fjerde som myndighetene fortsatt jakter på, sier Chtatou.

Tror drapene er utført på eget initiativ

Han konkluderer med at det hele har et hjemmelaget preg.

– Basert på det som har kommet frem tror jeg ikke disse mennene er trent av IS. Jeg tror disse mennene har radikalisert seg på egen hånd. Jeg tror heller ikke de har kontakt med al-Baghdadi eller andre sentrale IS-folk. Jeg tror drapene er utført på eget initiativ.

Han mener dette underbygges av videoen som dukket opp på Twitter torsdag ettermiddag. Filmen viser fire menn som ifølge den marokkanske avisen Moroccoworldnews avgir sitt løfte til lederen av IS, al-Baghdadi. Videoen har siden blitt slettet.

– Videoene har vært i nyhetene over hele landet. Disse filmene ble lagt ut på nettet av anonyme personer. Om de er autentiske eller ikke kan ikke jeg si, men det er et velkjent faktum at radikale islamister lager slike videoer for å informere verden og vise deres troskap, sier Chtatou.

Ifølge Reuters skal statsadvokaten i Rabat torsdag kveld ha bekreftet at de fire på videoen er mennene som er pågrepet for drapet.

Fortsatt

Aftenposten har tidligere dokumentert at mange av personene som har utført terrorangrep i Europa de siste årene, har bakgrunn fra Marokko. Chtatou mener at dette er mennesker med svært svak tilknytning til Marokko.

– Det finnes flere med etnisk opprinnelse fra Marokko i Europa som er blitt radikalisert, men deres forbindelse med Marokko er ofte svært liten. Ofte kan de ikke snakke arabisk og har kanskje vært i Marokko én gang. Disse har naturligvis ikke vi kontroll over.

Han mener også antall fremmedkrigere som har kommet fra Marokko er lavt, sammenlignet med Europa.

– Det er mye lettere for å radikaliserte muslimer å komme seg til Irak og Syria fra Europa, og det er derfor ikke mange fremmedkrigere som har dratt fra Marokko. De blir tatt av politiet før de drar. Det har derimot kommet flere tusen fremmedsoldater fra Europa.

Ifølge det internasjonale konsulentselskapet The Soufan Center er det snakk om 1660 fremmedkrigere som har Marokkansk statsborgerskap. Til sammenligning har det reist 5000 fremmedkrigere fra EU og 90 fra Norge, ifølge den samme rapporten.

Han mener drapene demonstrerer hvor mye som står igjen i kampen mot ekstremisme.

– Denne hendelsen viser at vi må jobbe sammen mot radikalisering. Selv om Trump sier at IS er beseiret så er det fortsatt mye som står igjen.

Vil ikke si noe

Forsvarets etterretningstjeneste vil ikke svare på hva de vet om forholdene rundt Imlil, og om de kjenner til om IS-sympatisører har fotfeste i området.

– Vi henviser til Utenriksdepartementet i sivilsaker, sier Per Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til familiens bistandsadvokat og Kripos.

– Vi holder på å gjennomgå materialet, men vi kan ikke på dette tidspunktet si noe om autentisiteten til videoen, sier Axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

De døde er overlevert

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Ragnar Falck Paulsen, som er bistandsadvokat for Maren Uelands familie. Til NTB sier han:

– Familien ønsker å få Maren hjem, men de har vært helt avhengige av marokkanske og norske myndigheter. Jeg har ikke oversikt over når ting skulle skje.

De to drepte kvinnene ble torsdag ettermiddag kjørt til flyplassen i Marrakech, der de døde ble overlevert representanter for det offisielle Norge og Danmark. Det er ikke kjent når de skulle flys tilbake til Norge og Danmark.