– Sang Chol! utbrøt 92 år gamle Lee Keum-som idet hun kastet seg i armene på sin sønn, forteller CNN.

Lee var usikker på hva hun skulle spørre sønnen sin om etter alle disse årene. Hun har ikke visst om han har vært i live siden familien på fire ble splittet under Koreakrigens tidlige dager.

HANDOUT / Reuters

– Åh, jeg skal spørre ham om hva hans far fortalte ham om meg. Hans far må ha fortalt ham om hvordan vi ble adskilt og hvor huset vårt var. Det skal jeg spørre ham om, sa Lee til kanalen.

Etter en tårefylt gjenforening viste Sang Chol bilde av sin far og hans mors tidligere ektemann. Han er nå død.

Lee Ji-eun / TT NYHETSBYRÅN

– Dette er et bilde av min far, mor, sa Sang før han brøt sammen i tårer.

Millioner av mennesker ble skilt fra hverandre under Koreakrigen mellom 1950 og 1953. Nå får nær hundre utvalgte møte familiemedlemmene sine igjen, under en arrangert familiegjenforening fra nord- og sørkoreanske myndigheter.

AP

Kvalifisert til familiegjenforening

En beslutning om å gjenoppta midlertidige familiegjenforeninger ble inkludert i den historiske avtalen som ble undertegnet av Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i april.

Lee Ji-eun / TT NYHETSBYRÅN

Rundt 57.000 mennesker er kvalifisert til å delta, ifølge CNN. I denne omgang ble bare 0,16 prosent – 93 personer – utvalgt.

99 år gamle Han Shin-ja var en av de heldige utvalgte som fikk gjenforenes med sine barn. Hennes henholdsvis 69 år og 72 år gamle døtre brøt ut i gråt da deres mor kom mot bordet deres.

HANDOUT / Reuters

Han brøt også sammen i tårer og strøk og klemte sine døtre mens hun holdt dem i hendene.

– Da jeg flyktet under krigen .., begynte Han, før hun igjen brøt ut i gråt.

Lee Ji-eun / AP

Får kun 11 timer sammen

Den tre dager lange gjenforeningen er lagt til Mount Kumgang i Nord-Korea. Men tiden de får tilbringe sammen, er ifølge BBC både begrenset og strengt overvåket.

De får kun tilbringe noen få timer sammen hver dag. Totalt får de se hverandre i elleve timer i løpet av disse dagene.

AP

Kan være siste gang de ser hverandre

Siden 2000 har de to nasjonene ifølge AFP, avholdt 20 slike gjenforeninger, men de fleste av de 130.000 sørkoreanerne som meldte seg på, er nå døde.

Over halvparten av de gjenlevende er over 80 år. Den eldste som er blitt innvilget gjenforening, er 101 år gamle Baik Sung-kyu. For mange kan dette være siste gang de ser hverandre.

AP

– Jeg er over 90 år nå, jeg vet ikke når jeg kommer til å dø, sa Moon Hyun-sook til Reuters før gjenforeningen. Hun var der for å møte sine yngre søstre.

KIM HONG-JI / Reuters

– Jeg er veldig glad for at jeg er blitt utvalgt denne gangen. Jeg svever på en sky, sa hun.