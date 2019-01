I dag skal Ilhan Omar tas i ed i en høytidelig seremoni i Washington DC. Det skal også 433 andre medlemmer av Representantenes hus.

Omar (37) er nyvalgt kongresskvinne fra Minnesota. Hun er også muslim og den første kvinnen som bruker hijab i folkeforsamlingen. Det byr på en utfordring for de folkevalgte. Siden 1837 har det nemlig vært forbudt å gå med hatt inne i kammeret. «Alle medlemmer skal være barhodet når Huset er satt» står det i regelen.

I stedet for å forlange at Omar fjerner skjerfet vil imidlertid demokratene ta bort regelen. Oppheving av hatteforbudet er dermed med på den lange listen over regelendringer som demokratene vil gjennomføre når de nå tar over makten i Representantenes hus. Onsdag kveld la Omar ut et bilde på Twitter av seg selv og faren på flyplassen.

«For 23 år siden, fra en flyktningleir i Kenya, kom jeg og min far til flyplassen i Washington DC. I dag kommer vi tilbake kvelden før jeg skal tas i ed i Kongressen,» skrev hun.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan 🙏🏾 pic.twitter.com/jVeP3DOipN — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 2, 2019

Begynner med krangel om muren

Det er en mer mangfoldig Kongress enn noensinne som i dag blir tatt i ed i den amerikanske hovedstaden. Blant de folkevalgte er et rekordstort antall kvinner og en betydelig kontingent av svært progressive demokrater.

Likevel er det langt fra representativt for befolkningen – av 534 representanter i begge kamrene er det 408 hvite personer, og 408 er også menn (én representant mangler på grunn av en valgfusk-skandale i North Carolina).

Omar og de andre nye demokratene får ingen rolig start på sin Kongresskarriere. De blir kastet rett inn i en bitter konflikt med president Donald Trump som har ført til at staten har vært delvis stengt i 12 dager.

Lederne fra begge partier i Kongressen møtte Trump i Det hvite hus onsdag for å forsøke å finne en løsning på problemet. Det endte med en «høylytt krangel», ifølge rapporter i amerikanske medier. Dermed er situasjonen fortsatt fastlåst: Trump nekter å signere et budsjettforlik som ikke inneholder penger til muren, mens demokratene nekter å stemme for et budsjett som inneholder penger til muren.

Demokratene har kalt Trumps idé om en grensemur for «middelaldersk». De siste dagene har presidenten tatt til motmæle ved å sammenligne grensemuren mot Mexico med oppfinnelsen av hjulet.

– Hjulene. Murene. Noen ting blir aldri gamle, sa Trump onsdag.

Fakta: Den nye kongressen Dette er den 116. folkevalgte kongressen. Det er 235 demokrater og 199 republikanere i Representantenes hus (et sete er ennå ikke avgjort). Forrige gang demokratene hadde flertall i «Huset» var i periodene mellom 2007 og 2011. Før republikanerne vant i 1995, hadde demokratene makten i Representantenes hus i 40 år.

Pelosi mot Trump

Mange av de yngre demokratene har vært skeptiske til den tilårskomne partiledelsen i Washington. Før valget var det flere av dem som åpent forlangte at tidligere speaker Nancy Pelosi (78) ikke burde gjenvelges i rollen dersom demokratene skulle vinne i november.

Pelosi har likevel klart å holde på makten. Representantenes hus skal formelt stemme henne inn som Speaker torsdag. Det vil trolig bli den tøffeste motstanderen Trump får å bryne seg på. Pelosi er ikke like godt like av alle, men hun er anerkjent som en av de mest effektive politikerne i Washington.

– Hun kan kutte hodet av deg, og du vet ikke engang at du blør, sa hennes datter Alexandra i et intervju med CNN onsdag.

Noe av det første Pelosi vil gjøre er å forsøke å legge press på Trump for å godta et kompromiss om budsjettet. Senatet vedtok nemlig et kompromissforslaget like før jul. Men Trump bestemte seg brått for å ikke støtte forslaget etter press fra konservative grupper. Dermed kom det aldri opp til avstemming i Representantenes hus.

Pelosi kan fremme dette nå og sende det tilbake til det nye Senatet dersom det vedtas. Lederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har imidlertid sagt at han ikke vil ta opp et slikt forslag til avstemning på nytt før han vet at Trump vil signere det.

Klimasaken gjør comeback

Den nye generasjonen demokrater kommer også til Washington med en viktig sak i bagasjen som lenge har vært neglisjert i amerikansk politikk – nemlig klimaendringer. 25 av de nye demokratene regnes som progressive. De har signalisert at de ønsker en hardere linje mot republikanerne, og at de kommer til å være aggressive i klimasaken.

Alexandria Ocasio-Cortez (29) er den yngste og mest profilerte av disse. Kongressrepresentanten fra New York har fremmet en "Grønn New Deal" etter modell av Roosevelts store samfunnsprosjekt. Målet er å gjøre all elektrisitetsproduksjon i USA fornybar i løpet av en tiårsperiode.

Ocasio-Cortez’ forslag har foreløpig få detaljer, men har fått svært mye oppmerksomhet. Stadig flere demokrater stiller seg bak konseptet, og det kan bli en faktor i presidentvalgkampen til neste år. Ocasio-Cortez, som ofte bare kalles AOC, er allerede et yndet hatobjekt for høyresiden. Hun har også blitt kritisert av avtroppende senator Clare McCaskill for å være for kompromissløs.

Demokratene har allerede besluttet å gjenopplive klimakomiteen i Representantenes hus. Den ble opprettet i 2007. Republikanerne la den ned da de overtok makten i 2011. Pelosi har utnevnt Kathy Castor fra Florida til leder. Hun sier komiteens arbeid vil være «inspirert av ideen om en grønn new deal».

