General Nguyen Ngoc Loans utstrakte høyrearm tar imot rekylen fra skuddet med den kortløpede revolveren. En trekning i Vietcong-offiser Nguyen Van Lems ansikt vitner om at kulen er på vei inn i hodeskallen.

Eddie Adams tok sitt berømte bilde for 50 år siden, 1. februar 1968.

Det prisbelønte fotografiet av den nådeløse likvideringen bidro i høy grad til at krigsmotstanden i USA ble sterkere. Mange innså at dette var en kamp amerikanerne ikke kunne vinne, skriver BBC.

Forsvar mot kommunistenes angrep

Det var etter å ha kjempet langvarige, blodige kamper i Saigons gater at sørvietnamesiske soldater under Nguyen Ngoc Loans kommando tok Nguyen Van Lem til fange.

To dager tidligere hadde nordvietnameserne og deres allierte i den kommunistiske geriljaen Vietcong (FNL) startet Tet-offensiven. Overraskelsesangrep ble gjennomført mot flere enn 100 sørvietnamesiske byer. (Se faktaramme)

Det er på det rene at Loan bidro i vesentlig grad til å forsvare Saigon i løpet av Tet-offensivens første 72 timer. Han klarte å få soldatene til å stålsette seg og kjempe videre for å forhindre hovedstadens fall, ifølge oberst Tullius Acampora, som i to år samarbeidet med Loan som liaisonoffiser for US Army.

Fakta: Tet-offensiven FNL (Vietcong) og Nord-Vietnams storoffensiv mot flere enn 100 sørvietnamesiske byer ved innledningen til den vietnamesiske nyttårsfeiringen (Tet), natten mellom 30. og 31. januar 1968. I Saigon og i samtlige 44 provinshovedsteder bortsett fra Hue ble angriperne raskt slått tilbake av Sør-Vietnams hær, som hadde støtte av overlegen amerikansk ildkraft. Til tross for at den militært var en fiasko, blir offensiven betraktet som et vendepunkt, fordi den førte til at amerikanerne mistet troen på å vinne Vietnamkrigen. 17. januar hadde president Lyndon B. Johnson fortalt om sterk fremgang. At fienden et par uker senere kunne iverksette en storoffensiv, førte til tillitskrise. Antikrigsbevegelsens oppslutning økte, og Johnson kom selv åpenbart i tvil om at krigen kunne vinnes. Kilde: Store Norske Leksikon

Trodde ikke han skulle skyte

Adams begynte å fotografere idet geriljakrigeren midt i 30-årene ble slept gjennom gatene til stedet hvor generalens jeep sto parkert.

Loan stilte seg straks ved siden av fangen, hevet revolveren og siktet mot Lems hode.

– Jeg trodde han ville true eller skremme ham, har Adams fortalt.

Men så smalt skuddet.

Hvorfor hadde generalen slikt hastverk med å drepe?

Han kan ha ønsket å vise handlekraft:

– Hvis du nøler, dersom du ikke gjør din plikt, så vil ikke dine menn følge deg, forklarte han senere.

Prisvinner med dårlig samvittighet

Eddie Adams (1933 – 2004) vant i 1969 Pulitzerprisen for General Nguyen Ngoc Loan executing a Vietcong prisoner in Saigon, et høydepunkt i en enestående fotojournalistisk karrière.

Adams’ tidligere billedredaktør i Associated Press, Hal Buell, slår fast at dette ene bildet makter å symbolisere hele krigens brutalitet:

– Som alle ikoner oppsummerer det hva som er skjedd tidligere og fanger et øyeblikks nåtid. Og hvis vi er smarte nok, kan det også fortelle oss noe om den fremtidige brutaliteten som alle kriger garanterer.

Prisvinneren selv var seg bevisst at ett enkelt stillbilde ikke kunne gi noen fullstendig forklaring på hva som faktisk skjedde i Saigons gater den 1. februar 1968. Og fotograferingen av Nguyen Van Lems dødsøyeblikk skulle komme til å hjemsøke den suksessrike og verdensberømte fotografen resten av hans liv.

«Det fotografiet ikke sa, var: Hva ville du gjort hvis du hadde vært generalen på nettopp dette tidspunktet, på dette stedet, denne hete dagen, og du hadde fanget denne såkalte bad guy etter at han hadde drept en, to eller tre amerikanske soldater?» skrev Eddie Adams i Time i 2001 under tittelen Eulogy – lovtale.

Fotografen og generalen ble venner

Førsteinntrykket var, ikke så overraskende, at Nguyen Ngoc Loan var en «kald, ufølsom morder». Men etter å ha lært generalen nærmere å kjenne, revurderte Adams sin oppfatning:

– Han er et produkt av det moderne Vietnam og sin egen tid, skrev han hjem fra det krigsherjede landet.

Da Loan flyktet til USA etter Nord-Vietnams seier og Saigons fall i 1975, ble han og fotografen venner inntil generalen døde av sykdom i 1998.

Adams så på Loan som «en ekte kriger, beundret av sine soldater. Jeg sier ikke at det han gjorde var riktig, men du må forsøke å sette deg selv i hans stilling.»

Det prisbelønte bildet ødela generalens liv, konstaterte fotografen: «Generalen drepte Vietcong-soldaten; jeg drepte generalen med kameraet mitt. (...) Han klandret meg aldri. Han sa at hadde ikke jeg tatt bildet, så ville noe andre har gjort det, men jeg har lenge følt skyld overfor ham og hans familie.», skrev Eddie Adams i Time.

Han beholdt kontakt med Nguyen Ngoc Loan helt til det siste og sendte blomster sammen med denne hilsenen til generalens begravelse:

«Jeg beklager. Det er tårer i mine øyne».

