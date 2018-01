Ifølge jordskjelvsenteret USGS inntraff skjelvet 44 kilometer utenfor øya Cisne Grande på 10 kilometers dyp klokken 21 tirsdag kveld. Cisne Grande er den største øya i en gruppe på tre øyer nordøst i Karibia, rundt 150 kilometer utenfor Honduras.

Ifølge lokale medier i Honduras kunne man kjenne skjelvene flere steder i landet. Jordskjelvet kunne også merkes i Guatemala, Costa Rica og El Salvador.

Det er foreløpig ikke meldt om ødeleggelser eller skader.

Karibia er spesielt utsatt for jordskjelv. I september ble Mexico rammet av to kraftige jordskjelv hvor hundrevis av mennesker omkom. I 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv med styrke 7. Her omkom over 200.000 mennesker.