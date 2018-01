Da Trump tok fri før høytiden viste målingene at 36 prosent var fornøyd med hvordan han utfører sitt embete. Da han kom tilbake igjen på nyåret, var det 40 prosent som var fornøyd med presidentens innsats.

Selv om støtten fortsatt er historisk lav, er han nå mer populær enn noen gang siden juni i fjor, da han fortsatt var inne i det mange regner som «hvetebrødsdagene» som president.

Det siste resultatet får dem som lager og følger meningsmålingene til å klø seg i hodet og undre om det faktisk er slik at den presidenten i moderne tid som krever mest oppmerksomhet faktisk tjener på å være ute av rampelyset en stund.

– Det er vanskelig å bevise, sier Kyle Kondik ved University of Virginia. Han mistenker at Trump «gjør det litt bedre på tilfredshetsmålingene når han ikke dominerer nyhetsbildet fullt så mye». Kondik og kollega Geoffrey Skelley har vist at i forkant av presidentvalget i 2016 gikk oppslutningen for både Trump og motkandidat Hillary Clinton opp når nyhetsdekningen av dem gikk ned.

Kristen Soltis Anderson og Patrick Ruffini i det republikanske analysefirmaet Echelon Insights merket seg at «i de 30 dagene før valget ble 'Donald Trump' googlet mer i de delstaten der han tapt enn der hvor han vant».