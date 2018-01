Cranberries-vokalist Dolores O'Riordan døde brått i London

I en kunngjøring fra O'Riordans talsperson heter det at sangerens familie er knust som følge av nyheten, og at de har bedt om å få være i fred i en svært vanskelig tid.

Politiet i Westminster opplyser at de ble bedt om å rykke ut til et hotell i Park Lane litt over klokken 9 lokal tid mandag morgen, skriver The Irish Times.

– En kvinne i midten av 40-årene ble erklært død på stedet, skriver politiet i en kunngjøring og føyer til at dødsårsaken blir foreløpig behandlet som ukjent.

O'Riordan var skilt og etterlater seg tre barn.

Presidenten kondolerer

– Det er med stor sorg at jeg har mottatt beskjeden om Dolores O’Riordans død, musiker, sanger og låtskriver. Dolores O’Riordan og The Cranberries hadde en enorm innflytelse på rock- og popmusikk i Irland og internasjonalt, sier Irlands president Michael Higgins i en uttalelse.

– For alle dem som følger og støtter irsk musikk, irske musikere og utøvende kunst er hennes død et stort tap, sier Higgins etter det plutselige dødsfallet ifølge Rolling Stone.

Millionsalg

Bandet The Cranberries ble startet i Limerick i 1990, og ble en av de mest fremgangsrike irske gruppene på 1990-tallet. Albumet «No Need to Argue» fra 1994 er solgt i over 15 millioner eksemplarer. Tilsammen har bandet solgt over 40 millioner plater på verdensbasis.

Stemmen til O'Riordan er lett gjenkjennelig, og bandet har hatt flere store hits, blant annet «Zombie» og «Dreams».

Bandet ble oppløst i 2003, men ble gjenforent i 2009. I fjor ga det ut en akustisk plate kalt «Something Else».

Roar Vestad /NTB scanpix.

Avlyste konsert

I fjor sommer var det meningen at bandet skulle ha kommet til Norge for første gang siden 2002, men turneen ble avlyst på grunn av O'Riordans ryggproblemer.

I 2014 ble O'Riordan tiltalt for å ha overfalt tre politifolk og en kvinnelig kabinansatt under en flytur fra New York til Irland. Hun erkjente forholdet og fikk en bot på over 50.000 kroner.

Like før julaften sendte hun ut en melding til fansen på Facebook der hun skrev at hun har det bra og at hun nylig spilte noen låter på en fest for Billboard-ansatte i New York.