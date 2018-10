Trump beklaget til Kavanaugh på vegne av hele USA

Under mandagens seremoni beklaget USAs president overfor Kavanaugh på vegne av det amerikanske folk «den forferdelige smerten og lidelsen» han og familien måtte tåle under nominasjonsprosessen.

Den nye høyesterettsdommeren ble godkjent i Senatet med hårfin margin, tross anklager om seksuelle overgrep og økende kritikk av hans temperament.

Trump sa mandag at granskingen Kavanaugh måtte gjennomgå beviser hans uskyld, til tross for at flere kvinner har kommet med anklager. Kavanaugh selv beskrev prosessen som prekær og følelsesladd, men sa at han ikke var bitter.

– Jeg konsentrerer meg nå om å være den beste dommeren jeg kan. Jeg tiltrer dette embetet med takknemlighet og ingen bitterhet, sa han.

Kavanaugh er den andre personen Trump har utnevnt til høyesterettsdommer, og Demokratene har uttrykt stor bekymring for at den nye dommeren vil presse høyesterett mot høyre. Under mandagens seremoni sa Kavanaugh at høyesterett ikke er en partipolitisk institusjon, og at han lover å alltid spille på lag med de åtte andre dommerne.

Lørdag ble Kavanaugh tatt i ed som den 114. høyesterettsdommeren i USA under en privat seremoni i høyesterettsbygningen i Washington. Utenfor samlet demonstranter seg i høylydt protest.

Allerede tirsdag skal han innta dommersetet for første gang.