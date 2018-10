Kilder til avis: Tyrkia mener saudiarabisk journalist ble drept av Saudi-Arabia

Tyrkia har konkludert med at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul av et «team» fra Saudi-Arabia, ifølge kilder nær den tyrkiske etterforskningen.

Det skriver The Washington Post.

Tyrkiske myndigheter har etterforsket forsvinningen til den regimekritiske journalisten, som blant annet har skrevet for Washington Post. Han ble sist sett tirsdag 2. oktober da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Nå sier to ikke navngitte kilder tilknyttet den tyrkiske etterforskningen at tyrkerne har konkludert med at Khashoggi ble drept på konsulatet, skriver Washington Post.

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Makabre detaljer

Emrah Gurel / NTB scanpix

En tyrkisk tjenestemann som ønsket å forbli anonym, opplyser det samme til nyhetsbyrået AP.

Han sier at Khashoggis lik ble fraktet ut av konsulatet.

En nær venn av Khashoggi, som nyhetsbyrået DPA har snakket med, sier at tyrkisk politi har sagt til vedkommende at Khashoggi ble drept på konsulatet.

– Nyhetene dere er sanne. Politiet har fortalt oss at han ble drept på konsulatet. De kuttet ham opp i små biter, sier vennen til DPA.

Kronprins Salman har i et intervju med Bloomberg uttalt at han ønsker den tyrkiske regjeringen velkommen til å gjennomsøke konsulatet i Istanbul.

Regimekritisk

Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Mohammed bin Salman og hans krigføring i Jemen. Siden 2017 har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

I september 2017 skrev han ifølge Reuters: «Jeg har forlatt mitt hjem, min familie og min jobb, og jeg hever stemmen min». «Noe annet ville være å forråde dem som vansmekter i fengsel. Jeg kan snakke når så mange ikke kan.»

Khashoggi var bekymret

Men tirsdag den 2. oktober dro regimekritikeren til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente noen dokumenter i forbindelse med at han planla å inngå ekteskap med sin forlovede.

Samme dag fløy 15 saudiere - fordelt på to fly - til Istanbul, sier sikkerhetskilder til Reuters. De dro til konsulatet for siden å forlate landet.

Overfor forloveden, Hatice Cengiz, hadde gitt uttrykk for at han var bekymret for at han ikke ville få tillatelse til å forlate konsulatet, ifølge The Washington Post.

Khashoggi hadde lagt igjen telefonen sin hos forloveden med beskjed om at hvis han ikke dukket opp, måtte hun ringe et tyrkisk regjeringsmedlem. Noen timer senere ringte hun politiet.

Siden har ingen sett ham.

Avisen skriver også at The Saudi consul-general in Istanbul allowed reporters from the Reuters news agency to tour the consulate Saturday, to show that Khashoggi was not inside.

“I would like to confirm that . . . Jamal is not at the consulate nor in the Kingdom of Saudi Arabia, and the consulate and the embassy are working to search for him,” the consul-general, Mohammed al-Otaibi, was quoted as saying.

Benekter involvering

Khashoggi-saken kan få store konsekvenser for relasjonene mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, to land som kniver om innflytelse i Midtøsten.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, er ventet å komme med en uttalelse om saken søndag. Saudi-Arabia nekter for at de har kjennskap til Khashoggis forsvinning.

– En ansatt i konsulatet vårt i Istanbul beskriver anklagene som grunnløse, sier det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA i en uttalelse søndag.

– Den ansatte tviler på at anklagene kommer fra tyrkiske myndigheter eller at de stammer fra Tyrkias etterforskning, uttaler SPA.

SPAs kilde hevder at en saudiarabisk sikkerhetsdelegasjon ankom Istanbul lørdag for å hjelpe med Khashoggi-etterforskningen.