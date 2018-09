SISTE:

Antall representanter som stemte ja til Löfven: 142

Stemte nei: 204

Det betyr at nåværende statsminister Stefan Löfven har et flertall mot seg i riksdagen. Han blir sannsynligvis sittende i en overgangsregjering mens et nytt alternativ stables på beina.

«Endelig»

Forut for avstemningen holdt en rekke ledere taler fra talerstolen:

Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Mia Sydow Mölleby, forsikret fra talerstolen at de kommer til å stemme for at Stefan Löfven blir sittende som statsminister. Det samme forsikret Miljöpartiets Maria Ferm.

Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna, fra talerstolen: «Endelig, etter fire år, har vi denne muligheten til å stemme bort Stefan Löfven».

Tidligere har gruppelederen for Socialdemokraterna i riksdagen, Anders Ygerman, sagt fra talerstolen at «blokkpolitikken» er ved veis ende, og at den kommende perioden kommer til å kreve mer samarbeid.

Lederen for Moderaterna Ulf Kristersson sa fra talerstolen at Sverige trenger en ny politisk retning.

Ingen klare alternativer

Valget i Sverige i september endte rekordjevnt. Den rødgrønne siden vant med knappest mulig margin over Alliansen, med 144 mot 143 mandater. Sverigedemokraterna (SD), som ingen vil samarbeide med, fikk 62 mandater.

«Alle» har utnevnt seg selv til vinnere. De rødgrønne fordi de fikk flest mandater, Alliansen fordi de hevder de er de eneste som kan stable på beina et regjeringsalternativ.

Ingen partier har så langt gått tilbake på hva de sa i valgkampen, og dermed er det nå duket for det neste kapittelet i det svenske valgdramaet: Hvem skal være statsminister?

Hvem skal regjere Sverie? Fem spørsmål og svar etter valget

«Kan bli sittende lenge»

Lena Mellin, kommentator i Aftonbladet, mener at Löfven likevel kan bli sittende lenge i en overgangsregjering, selv om han nå har flertallet mot seg.

«Han leverer sin avskjedssøknad og leder deretter en overgangsregjering», skriver hun, og legger til:

«Det kommer han til å gjøre lenger enn noen annen statsminister, med mindre noe uforutsett skjer.»

Fakta: Fakta om avstemning om statsminister i Riksdagen Slik foregår statsministeravstemningen i Riksdagen i Sverige: * Avstemningen i Riksdagen om statsministerposten er nedfelt i den svenske grunnloven, og det er første gang en slik avstemning avholdes. * Den finner sted tirsdag klokken 9.30. * Det er talmannen – det svenske svaret på stortingspresidenten – som leder avstemningen. Mandag ble Andreas Norlén fra Moderaterna valgt til talmann. * Norlén skal foreslå den kandidaten han tror får størst oppslutning. * Norlén kan legge fram totalt fire forslag. Dersom alle blir stemt ned, blir det nyvalg i Sverige. Dette har aldri før skjedd i Sverige. * Det er ventet at Stefan Löfven får flertallet mot seg, ettersom de borgerlige partiene og Sverigedemokraterna har sagt de ikke støtter ham som statsminister. Skjer det, må han gå av. * Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sitter på nøkkelen til hvem som får danne regjering i Sverige, ettersom verken de rødgrønne eller de borgerlige har flertall. * Tirsdag morgen sa Åkesson til SVT at han heller ikke ser den borgerlige Alliansen som et realistisk alternativ. Dermed er det fortsatt helt uvisst hvilken regjering Sverige vil få. Kilde: SVT/NTB

Moderaternas kandidat ble leder

En forsmak på dagens dramatikk kom i går da Moderaternas Andreas Norlén ble valgt som ny leder for den svenske Riksdagen.

Dette tilsvarer den norske stortingspresidenten og er et viktig valg fordi vedkommende foreslår en statsministerkandidat som Riksdagen skal stemme over.

Norlén fikk stemmene fra de fire borgerlige partiene og SD.

Fakta: Dette er blokkene i svensk politikk I Sverige er det en blågrønn og en rødgrønn blokk. De skiller seg fra norsk politikk ved at Miljøpartiet tydelig har valgt side og sitter i regjering Socialdemokraterna og at Centern samarbeider på borgerlig side. Sverigedemokraterna tilhører ingen av blokkene. Alliansen består at det svenske høyrepartiet, Moderaterna og alle tre sentrumspartiene: Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna. De regjerte sammen i perioden 2006- 2014. Den rødgrønne siden kan sammenlignes med byrådssamarbeidet i Oslo og består av Socialdemokraterna, Miljøpartiet og Vänsterpartiet. De to første partiene regjerer sammen i dag.

Bråk om nestleder-valg

I tillegg til leder for Riksdagen, skulle det også velges tre nestledere. Da ble det bråk.

Tradisjonen tro skal andre nestleder gå til landets tredje største parti, altså Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet stilte imidlertid en motkandidat til SDs Björn Söder, Lotta Johnsson Fornarve.

Etter tre runder, vant Fornarve til slutt avstemningen.

Jimmie Åkesson, leder for SD, var svært skuffet etter avstemningen, og kaller Moderaternas opptreden som «utrolig svak» i Aftonbladet.

– Jeg er stridslysten nå, sa lederen for det høyrepopulistiske partiet til Expressen.

Også tirsdag morgen var SD-lederen tydelig preget av gårsdagens hendelser:

– Alliansen, slik jeg ser det, finnes knapt lenger. Jeg ser ikke Alliansen som et regjeringsalternativ, sa han til SVTs Morgenstudion.

Etter avstemningen i riksdagen, sa Åkesson at han også kan stemme mot Moderaternas statsministerkandidat om situasjonen fortsetter slik den er nå.

Johan Nilsson/TT

Statsviter Jenny Madestam sier til avisen at avstemningen er et symbol på polariseringen i svensk politikk.

– Det finnes ingen interesse eller vilje hos partiene til å snakke sammen, komme overens eller finne felles løsninger. Nå er det hardt mot hardt som gjelder, sier hun.

Henrik Montgomery

Intet tegn til blokksamarbeid

Alliansen ønsker Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister. Koalisjonen vil likevel få problemer med å danne en regjering fordi de blant annet er avhengig av enten den rødgrønne siden, eller Sverigedemokraterna, for å få gjennom et budsjett.

I valgkampen ble Sverigedemokraterna avskrevet som mulige samarbeidspartnere.

Mange har snakket om et blokkuavhengig samarbeid i Sverige, men etter valget ble en invitasjon til Socialdemokraterna fra Alliansen om samtaler, avslått av Stefan Löfven.

– Det finnes forhåpninger om at Sodialdemokraterna vil være et støtteparti. Det er en tanke som kan avskrives fullstendig, sier han.