Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener at Alliansen ikke kommer utenom samtaler med SD for å kunne danne et styringsalternativ.

– Erfaringene er vel at man ikke kan se bort fra et parti som nesten har nesten 20 prosent av velgerne bak seg, sa Limi til NTB etter at valgresultatet var kjent sent søndag kveld.

Høyre: Må snakke med SD

– Det er farlig i politikken å overse velgerne. De må også få respekt av de etablerte politiske partiene, sier Limi til NRKs Politisk kvarter mandag. Han tror både Moderaterna og Kristdemokraterna (KD) kan tenke seg å samtale med SD.

Også Høyres Henrik Asheim mener at det ikke lenger er mulig å late som om SD ikke finnes.

– Det er et massivt flertall for å bytte regjering i Sverige, da må man også snakke med SD, slår han fast overfor NRK.

– Alternativet er at de rødgrønne og Alliansen styrer sammen, men det har også alle avvist, påpeker han.

Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Løftebrudd

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng er på sin side krystallklar på at samtaler med SD vil være et klart løftebrudd.

– Dette er testen på om Alliansen går fra sine valgløfter om ikke å samarbeide med SD, sier Stenseng til Politisk kvarter. Hun påpeker at åtte av ti svensker ikke stemte på SD.

– Den rødgrønne blokken er størst. Eneste vei for Moderaterna til makten, er et løftebrudd, sier Stenseng.

Da stemmene fra 99,97 prosent av valgdistriktene var talt opp mandag morgen, hadde de rødgrønne partiene sikret seg et knappest mulig forsprang med 144 mandater mot 143 for partiene i den borgerlige Alliansen. Men bare 28.000 stemmer skiller de to blokkene.

Sp: Vanskelig å svelge

Senterpartiets Marit Arnstad peker på at det i en norsk kontekst vil være vanskelig å overse 18 prosent av velgerne. Samtidig vil SD og partileder Jimmie Åkessons sterke krav når det gjelder innvandring være særlig vanskelig å svelge for Centerpartiet og Liberalerna, som begge er en del av Alliansen.

– Det vil bli vanskelig for partiene å forholde seg til, sier hun.

Ett alternativ kan være en smalere regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna som styrer fra sak til sak, mener Arnstad.

– Men dette er en uvant konstellasjon i Sverige, sier hun.