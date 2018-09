Meningsmålerne i Gallup har tatt tempen på klodens følelsesliv. Hovedkonklusjon: Den globale befolkningen fikk seg en liten nedtur i 2017. Det har ikke vært målt mer negative opplevelser som sinne, tristhet og smerte siden målingene begynte for 12 år siden. De positive opplevelsene er også blitt bitte litt sjeldnere.

Lo du mye i går?

I over 140 land er 1000 mennesker blant annet spurt om de dagen før hadde:

smilt og ledd mye.

følt glede.

lært noe – eller gjort noe – interessant.

følt seg uthvilt.

blitt behandlet med respekt.

De svarte også på om de dagen før hadde opplevd fysisk smerte, nervøsitet, tristhet, stress eller sinne.

Paraguay på topp

Helt på topp i positive opplevelser ligger Paraguay. Omtrent en fjerdedel av befolkningen regnes som fattige i dette landet som kvittet seg med diktaturet for bare 35 år siden. Det er faktisk tredje år på rad at Paraguay topper Gallups lykkeliste med 85 av 100 mulige poeng.

Norge ligger til sammenligning på delt 13. plass sammen med Danmark, Irland og Mexico med 78 poeng, viser tall Aftenposten har fått fra Gallup.

Livets lyse sider

På de øverste 12 plassene ligger hele åtte latinamerikanske land.

– Den høye andelen som rapporterer om positive opplevelser i Latin-Amerika, reflekterer i hvert fall delvis en kulturell tendens i regionen til å fokusere på de lyse sidene ved livet, mener Gallup i sin rapport.

– En annen følelseskultur

Psykologiprofessor Joar Vittersø ved Universitetet i Tromsø tror også det er noe av forklaringen.

– Det er i disse landene større rom for å rapportere om positive følelser. Det er en annen innstilling til livet og en annen følelseskultur, sier Vittersø.

Han viser også til at når man intervjuer studenter i Norge og studenter i Colombia, svarer de norske studentene at de føler mer frykt enn de colombianske.

Vittersø påpeker videre at hvis man spør folk om de er tilfredse med livet sitt, kommer gjerne vestlige, velstående land ut på topp.

– Da blir økonomi og samfunnsforhold viktigere enn når man spør om følelser, sier han.

En FN-organisasjon offentliggjør årlig en annen lykkeindeks. Der tronet Norge på toppen i 2017 og på annenplass i 2018. Den inneholder også en rekke andre faktorer som blant annet kjøpekraft, økonomiske forskjeller og forventet levealder. I Gallups undersøkelse får man et mer ufiltrert svar på hva hvordan folk selv opplever livet.

Nytt land på bunn

På bunn av Gallups lykkeliste ligger de krigsherjede landene Afghanistan og Jemen med henholdsvis 48 og 49 poeng.

Instituttet har også utarbeidet en slags mismotliste på bakgrunn av de negative spørsmålene. Her har Den sentralafrikanske republikk nå tatt bunnplassen fra Irak.

Baz Ratner / Reuters/NTB scanpix

Det fattige afrikanske landet har de siste årene opplevd en økende væpnet konflikt og mye voldsutøvelse. Tre av fire i dette landet sa til meningsmålerne at de hadde opplevd fysisk smerte dagen før. Nesten halvparten hadde vært sinte.

I Taiwan, Kirgisistan og Kasakhstan oppgir folk minst sinne, smerte, stress.

Nordmenn føler seg respektert

Norge ligger ikke så verst an i de fleste spørsmålene, men er hverken helt i toppen av lykke eller har færrest negative opplevelser. Her er en oversikt over hva nordmenn svarte: