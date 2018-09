Sverigedemokraterna-topp tok drosje for 300.000 – nå trekker han seg

Bakgrunnen er avsløringer i Aftonbladet om at Jakobsson har latt skattebetalerne betale for hans private drosjereiser, overnatting for familien på reiser, og en reise til partileder Jimmie Åkessons såkalte «glitterfest» i februar i år.

Ifølge avisen har Jakobsson på under fire år i Riksdagen brukt over 300.000 kroner på drosje. Flere hundre av reisene var mellom hjemmet i Sörmland og arbeidsplassen i Riksdagen, en strekning på over 80 kilometer. Kvitteringene sendte han til Riksdagen.

Jakobsson sier i en pressemelding tirsdag kveld at han har et ønske om å rette opp feil han har begått.

– Til tross for dette opplever jeg at anklagene og mistankene mot meg tar opp plass som våre partiledere trenger for å kommunisere vår politikk, forklarer han.

SD har tidligere uttalt at tilliten til Jakobsen er blitt svekket.