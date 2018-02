Mistillitsforslag mot Nederlands statsminister nedstemt med stort flertall

Utenriksminister Halbe Zijlstra ga tirsdag beskjed om at han går av etter ha løyet om at han deltok på et møte med Russlands president Vladimir Putin for tolv år siden.

Samme kveld fremmet Geert Wilders, partileder for ytre-høyre-partiet PVV, mistillitsforslag mot statsministeren, men det ble nedstemt med 101 mot 43 stemmer.

Det var mandag at Zijlstra innrømmet at han i 2016 løy om at han var til stede da Russlands president Vladimir Putin presenterte sin storslåtte strategi for Russland i 2006. Men det var han ikke, noe statsminister Mark Rutte har visst siden januar, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Gråtkvalt minister

Zijlstra har siden forklart at han fikk opplysningene fra andre personer som var til stede på møtet.

– Jeg kan ikke se noen annen mulighet enn at jeg leverer inn min avskjedssøknad til kongen i dag, sa den sterkt pregede utenriksministeren under et hasteinnkalt møte i nasjonalforsamlingen tirsdag.

Nyheten kom bare timer før ministeren skulle ha reist på offisielt besøk til Moskva.

– Nederland fortjener en minister som det ikke er knyttet noen tvil til, sa han videre.

Ingen Moskva-tur

Tirsdag var det meningen at han skulle grilles i nasjonalforsamlingen etter at han fikk støtte fra Rutte, men i stedet kunngjorde han sin avgang.

Zijlstra har kun vært utenriksminister i fire måneder. Han er den første ministeren som går av etter at firepartiregjeringen til Rutte ble tatt i ed i høst.

Han tilhører i likhet med Rutte det moderate høyrepartiet VVD.