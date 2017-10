USA kan fø millioner av sine fattige med matvarer som i dag havner i søppelet

Brød, pasta, epler og kaffe. Dette er varer som havner øverst på listen, verd mer enn 2,2 milliarder kroner, som amerikanere hiver i søppelet. Svært mye av det som kastes kunne i stedet havnet på bordet hos USAs fattigste familier, ifølge miljøverngruppen Natural Resources Defense Council (NRDC).

- Det dreier seg om overskuddsmat, ingen blir fratatt noe for at dette skal være mulig å få til, poengterer NRDCs ressurs-spesialist Darby Hoover overfor nyhetsbyrået Reuters:

– Det dreier seg om matvarer som er pakket og klare, men som aldri er blitt servert.

Norsk kafémedarbeider: På én dag har jeg kastet 15 fulle sekker av dagsfersk mat

Svært mange har for dårlig tilgang til mat

Mer enn to tredjedeler av all mat amerikanske husholdninger kaster, kan spises, viser rapporten fra NRDC.

Organisasjonen anbefaler at varene i stedet blir gitt bort til dem ikke har god og stabil tilgang til mat. Ifølge NRDC opplever 1 av 8 amerikanere, som tilsvarer nesten 41 millioner mennesker av en totalbefolkning på 326 millioner, en dårlig ernæringssituasjon.

Titalls millioner måltider

Urørt, spiselig mat som kastes, koster i gjennomsnitt amerikanske familier 12 000 kroner årlig, viser miljøverngruppens forskning.

NRDC har også funnet ut at bare byene Denver, Nashville og New York kunne ha disket opp med 68 millioner ekstra måltider hvert år dersom all mat som i dag kastes i bøtten, i stedet ble lagt på tallerkener.

Mindre avfall, mindre utslipp

Bedre opplæring og planlegging er det som skal til for å redusere matmengden som kastes, mener ressurseksperten Hoover.

Han påpeker at økt bevissthet om hva den enkelte familie velger å kaste, også kan få stor betydning for avfallsmengden i USA. Svære søppelplasser bidrar til tre prosent av landets totale drivhusgass-utslipp.

