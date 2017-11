For 18 år siden ble verden sjokkert av Columbine-massakren. Nå er den ikke lenger blant de ti dødeligste skyteepisodene i USA.

Leslie Ward var i ferd med å gjøre sette ut varene til et lite loppemarked i hagen sin da hun hørte skuddene fra kirken, noen få kvartaler unna i småbyen Sutherland Springs i Texas.

– Bam - bam - bam - bam! Smellene kom så fort, det hørtes ut som om det var fra et maskingevær, forteller hun til avisen The Dallas Morning News.

Lyden kom ikke fra et maskingevær, men fra et halvautomatisk våpen i hendene på en 26-årig tidligere soldat i fullt kamputstyr. Han drepte 26 personer og skadet 20.

Den yngste blant ofrene var fem år gammel. Den eldste var 72.

Sutherland Springs er et lite tettsted omtrent halvannen times kjøring sør for Austin i Texas. Ved folketellingen i 2000 ble det registrert 362 fastboende her. Syv prosent av befolkningen ble altså drept av 26-åringen før han selv ble funnet død i fluktbilen sin.

– Om du ikke kjenner folk direkte, kjenner du folk som kjenner dem. Vi er et lokalsamfunn med et veldig sterkt samhold, sier Kathleen Curnow, som bor tvers overfor kirken, til NBC News.

307 masseskytinger siden nyttår

Det er bare litt over en måned siden 58 mennesker ble drept mens de deltok på en musikkfestival i Las Vegas. Masseskytinger i USA er nå bokstavelig talt så godt som en daglig affære – det er årets 311. dag, og landet har allerede opplevd 307 masseskytinger siden nyttår, ifølge organisasjonen Gun Violence Archive.

Fakta: Årets største masseskytinger – før kirkemassakren i Texas 4 drept i Arizona 5. oktober En 31 år gammel mann dreper sin fraskilte kone og tre av hennes venner. Gjerningsmannen Alec Xavier Perez får hjelp av en annen person. Begge blir arrestert. 58 drept i Las Vegas 1. oktober Stephen Paddock (64) åpner ild fra et hotellvindu mot en stor tilskuerskare som er på utendørskonsert. Paddock etterlater seg ikke noe manifest eller andre indikasjoner på motiv, og det er fortsatt uvisst hvorfor han utførte massakren. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. 8 drept i Texas 10. september Spencer James Hight dreper sin ekskone og syv andre personer i sitt tidligere hjem i Plano, Texas. Hight og kona hadde nylig skilt lag. Blant ofrene var flere av Hights venner. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. 3 drept i Maine 5. juli Carroll Tuttle (51) dreper sin kone, sin sønn og en nabo i byen Madison i Maine. En fjerde person blir hardt skadet. Tuttle blir drept av politiet. 5 drept i New Mexico 15. juni Damian Herrera (21) skyter og dreper tre av sine familiemedlemmer og to tilfeldige personer i den nordlige delen av New Mexico. Han blir skadet av politiet og er siktet for mordene. 2 drept i Utah 6. juni 32-åringen Jeremy Patterson skyter ekskjæresten og hennes åtte år gamle sønn på gaten i Salt Lake City. To andre barn, en gutt på 11 og en jente på syv, blir alvorlig skadet. Gjerningsmannen tar livet av seg. 5 drept i Florida 5. juni Militærveteran John Robert Neumann, Jr. oppsøker bedriften Fiamma Inc. og tar livet av fem personer før han skyter seg selv. 8 drept i Mississippi 27. mai Willie Cory Godbolt (35) tar livet av åtte personer på tre forskjellige åsteder. En av de drepte er en politibetjent. Godbolt blir skutt i armen, men overlever. De fleste av ofrene var medlemmer av familien til Godbolt, inkludert hans ekskone. 3 drept i Kansas 30. april Militærveteran Joshua Gueary skyter og dreper tre personer, inkludert sin egen bror. Han tar deretter sitt eget liv. Gueary skal ha hatt psykiske problemer, ifølge lokale medier. 4 drept i Texas 7. april Dekitta Holmes (29) tar livet av fire familiemedlemmer inkludert sin egen mor med skytevåpen. Holmes tar deretter sitt eget liv. 4 drept i Wisconsin 22. mars En mann som er midt i en skilsmisse, Nengmy Vang, åpner ild i banken der hans kone jobber. Fire personer dør i kuleregnet – to i banken, en advokat og en politimann. Vang blir senere drept av politiet. 5 drept i Florida 6. januar En militærveteran ved navn Esteban Santiago (28) åpner ild på flyplassen i Fort Lauderdale. Fem personer blir drept og seks blir skadet. Santiago overlever og blir arrestert. Han har tidligere hatt psykiske problemer, ifølge medier i Florida.

En masseskyting defineres som en episode der minst fire personer er drept eller såret.

For fjerde året på rad øker antallet som er blitt drept med skytevåpen, ifølge organisasjonen. Hittil i år er 13.132 personer skutt og drept i USA – et tall som ikke inkluderer selvmord.

3361 barn er drept eller skadet av skytevåpen i løpet av året, ifølge Guns Violence Archive.

Columbine-massakren skjøvet ut av topp-ti-listen

Masseskytingene ser også ut til å bli stadig større i omfang. Seks av de ti dødeligste massakrene med skytevåpen i nyere amerikansk historie – og samtlige av de fem dødeligste – har skjedd de siste ti årene, ifølge en oversikt CNN har laget.

Fakta: USAs ti dødeligste masseskytinger* 1. Musikkfestival i Las Vegas (2017) – 58 drept 2. Pulse-nattklubben i Orlando (2016) – 49 drept 3. Virginia Tech (2007) – 32 drept 4. Barneskolen Sandy Hook (2012) – 27 drept 5. Kirkemassakren i Sutherland Springs (2017) – 26 drept 6. Luby-massakren i Texas (1991) – 23 drept 7. McDonalds-massakren i San Ysidro (1984) – 21 drept 8. Texas Tower-skytingen (1966) – 17 drept 9. Julebordet i San Bernardino (2015) – 14 drept 10. Postkontoret i Edmond, Oklahoma (1986) – 14 drept * Ikke inkludert gjerningspersonen(e)

Skolemassakren i Columbine i Michigan i 1999, som sjokkerte en hel verden og som blant annet ga opphav til Michael Moore-dokumentaren Bowling for Columbine, endte opp med 13 drepte samt livet til de to tenåringene som gjennomførte masseskytingen.

Etter kirkemassakren i Sutherland Springs er ikke lenger Columbine-drapene på listen over de ti dødeligste skyteepisodene i nyere amerikansk historie.

Trump: – Dette handler ikke om våpen

Columbine skapte en omfattende debatt i USA om våpenkontroll og tilgangen på halvautomatiske geværer. En tilsvarende debatt blusset opp igjen etter masseskytingen på barneskolen Sandy Hook i 2012.

Likevel er svært lite blitt gjort for å begrense amerikanernes tilgang til skytevåpen.

President Donald Trump, som reagerte spontant ved å kreve strengere immigrasjonslover etter at en usbekisk mann drepte åtte personer på en sykkelsti i New York i forrige uke, har ikke vist den samme viljen til å sette massedrap i perspektiv når ikke-muslimer begår ugjerningen.

– En syk, forstyrret mann, kalte han gjerningsmannen i Las Vegas.

– Vi har mange mentale problemer i vårt land, som man har i andre land. Dette handler ikke om våpen, sa han om Texas-massakren på en pressekonferanse i Tokyo mandag.

– Våpenkontroll forhindrer ikke voldskriminalitet

Flere demokrater er sterkt uenige. Fremst i rekken er Chris Murphy, en senator fra Connecticut.

– Når mine kolleger går og legger seg i kveld, bør de tenke på hvorvidt deres politiske støtte til våpenindustrien er verdt blodet som nå flyter uten stans på gulvet i amerikanske kirker, barneskoler, kinoer og bygater, sa han søndag kveld.

Kommentatorer på høyresiden verner om den grunnlovsfestede retten til å bære våpen og advarer mot å tro at nye våpenlover vil løse problemet.

– Det er helt tydelig at noe må gjøres for å forhindre at dette skjer igjen. Men uansett hva folk på venstresiden mener, viser tallene at en strengere våpenlovgivning ikke forhindrer voldskriminalitet, skriver Justin Haskins på det konservative nettstedet Townhall.