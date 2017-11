Nord-Korea, nervøse allierte og en selvsikker Xi Jinping. Donald Trump legger i dag ut på sin hittil viktigste utenlandsreise.

Spenningen er stor. Usikkerheten likeså. Ønsker Donald Trump å gå til krig mot Nord-Korea? Hvordan skal han hamle opp med et stadig mektigere Kina? Og har han funnet et alternativ til handelsavtalen TPP, som han valgte å skrote i januar?

I dag reiser Trump på en ni dager lang tur til Øst-Asia, der han skal innom Japan, Sør-Korea, Kina, Vietnam og Filippinene. Reisen kan bli svært viktig for forholdet mellom USA og landene i den stadig mer økonomisk slagkraftige regionen.

– USAs allierte er bekymret for amerikanernes tilbaketog og for kinesernes fremmarsj, skriver Georgetown-professor Michael Green, som også leder Kina-programmet ved tankesmien CSIS, i Foreign Policy.

Tre amerikanske hangarskip i området

Trump kommer til en region som allerede er svært spent på grunn av Nord-Koreas rakettoppskytninger og prøvesprengninger. Frykten er til stede for at landet vil overskygge hele Trump-besøket ved å sende opp en ny rakett mens presidenten er i området.

Og USA har allerede vist tegn til å være villig til å gå til krig. Trump har blant annet sagt at han vil «fullstendig ødelegge» Nord-Korea dersom USA føler seg nødt til å angripe landet.

De siste ukene har amerikanerne sendt tre hangarskip og en atomdrevet ubåt, fullastet med tunge våpen, til det vestlige Stillehavet. Signalet er ikke til å ta feil av.

Holdt et viktig valgkampløfte

Nord-Korea blir langt fra det eneste Trump skal fokusere på under Asia-turen. Et annet sentralt tema: Handel.

Trump lovet i valgkampen at han skulle trekke USA ut av den store, regionale handelsavtalen TPP, og dette var også noe av det første han gjorde etter at han overtok som president i januar. Foreløpig har han ikke lansert noe alternativt forslag.

Presidentens «America First»-politikk, der amerikanske interesser skal fremmes på en langt mer aggressiv måte enn tidligere, har gjort mange allierte i regionen nervøse.

Her er hva vi vet om turen så langt – land for land:

5. november: Japan. En runde golf.

Etter en mellomlanding på Hawaii, der han blant annet skal besøke Pearl Harbor – som Japan bombet i 1941 – lander Trump i Tokyo på søndag.

Den amerikanske presidenten har opparbeidet et svært godt forhold til Japans statsminister, Shinzo Abe, og de to skal blant annet prates over et slag golf søndag ettermiddag.

Japan mottok nettopp sine første amerikanske F-35-kampfly, og alliansen mellom landene er blitt forsterket på grunn av Japans frykt for Nord-Korea og en økende uro for Kinas økonomiske og territorielle fremvekst i regionen.

Mandag skal Trump møte Japans keiser. Han får håpe at det går bedre enn da president George H.W. Bush var på statsmiddag der i 1991. Bush hadde influensa, og endte opp med å kaste opp i statsministerens fang.

7. november: Sør-Korea. Ingen tur til DMZ.

Mens forholdet til Japan ser ut til å gå på skinner, er sørkoreanerne langt mer urolige for hva de kan forvente av Donald Trump. Presidenten har truet med å avslutte frihandelsavtalen med landet, og mye av oppmerksomheten vil bli rettet mot å finne en ny balanse i handelsforholdet mellom landene.

Sør-Korea vil dessuten bli hardt rammet av en eventuell krig mellom USA og Nord-Korea. Landets hovedstad, Seoul, ligger rett ved grensen til nabolandet og vil være i umiddelbar fare dersom spenningen trappes opp.

Tidligere har presidenten gjerne besøkt den demilitariserte sonen ved grensen. Trump kommer ikke til å gjøre det denne gangen, angivelig fordi slike besøk «er i ferd med å bli en klisjé», ifølge en kilde i Det hvite hus.

8. november. Kina. Med toppsjefer i hælene.

Det bilaterale forholdet mellom Kina og USA – verdens to største økonomier – er på mange måter verdens viktigste.

President Xi Jinping har akkurat beseglet sin makt på partikongressen, og han er nå den klart mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong døde i 1976.

Trump, på sin side, er svekket i jobben på grunn av Russland-etterforskningen og fordi administrasjonen hans ikke har lykkes i å få på plass noen nye lover av betydning etter at han ble president.

Nord-Korea og nye handelsavtaler blir de to sentrale temaene når Trump, som har med seg en delegasjon på rundt 40 næringslivsledere, møter Kinas mektigste.

For Kinas del blir det viktig å prøve å forstå hva Trump egentlig ønsker.

– Vanligvis er det sånn med kineserne at de først og fremst ønsker stabilitet. De trenger ikke like den amerikanske presidenten. De trenger bare at presidenten er forutsigbar. Slik er det ikke med Donald Trump, sier Kina-forskeren Christopher K. Johnson ved tankesmien CSIS.

10. november. Vietnam. Fargerike skjorter og Putin.

Den amerikanske presidenten deltar som regel på det årlige toppmøtet i APEC – organisasjonen som fremmer økonomisk samarbeid mellom stillehavslandene.

Møtet i byen Danang blir en mulighet for Trump til å fremme sin Asia-politikk, noe han også etter planen skal gjøre i en egen tale.

APEC-møtene er kjent for de fargerike skjortene statslederne gjerne ikler seg etter middagen, men det er foreløpig uklart om Trump kommer til å følge denne tradisjonen.

Møtet kan også by på en mulighet for Trump til å treffe Russlands president, Vladimir Putin, som også er til stede. Kilder i Det hvite hus vil hverken benekte eller bekrefte at et slikt møte er på trappene.

Trump besøker også hovedstaden Hanoi, der han får anledning til å styrke det bilaterale forholdet til et land som er ser med uro på Kinas økende styrke.

5. Filippinene (12. november)

Donald Trump har flere ganger gitt uttrykk for at han har stor sans for president Rodrigo Duterte.

– Du gjør en helt utrolig jobb for å løse narkotikaproblemet, sa Trump til Duterte under en telefonsamtale i april.

Menneskerettighetsorganisasjoner har reagert kraftig på dette – Dutertes krig mot narkolangerne har nemlig vært svært voldelig og ført til at flere tusen mennesker er drept.

I Manila får Trump også muligheten til å treffe ledere fra Sørøst-Asia i forbindelse med et møte i ASEAN, der Nord-Korea nok en gang vil være et viktig tema.

Trump reiser derimot hjem til USA like før det viktige East Asia Summit, noe som har skapt en viss undring blant både landene i regionen og analytikere som forsøker å gjøre seg kloke på Trumps Asia-politikk.